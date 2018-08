Allan - il Napoli lotterà con la Juve : ANSA, - Napoli, 21 AGO - "Stiamo provando a mettere in pratica quanto più velocemente possibile quello che ci chiede Ancelotti, non possiamo già pensare allo scudetto però vogliamo partire bene e ...

Allan : 'Ronaldo non vince da solo. Napoli da scudetto' : Certo, è importante avere in Italia il calciatore che per cinque anni è stato il migliore al mondo: dimostra il fatto che i club stanno tornando a spendere e vogliono lottare per i trofei. L'arrivo ...

Napoli - Allan : 'Allo Scudetto ci penseremo più tardi. Ronaldo? Non si vince da soli' : Certo, è importante avere in Italia il calciatore che per cinque anni è stato insignito del titolo di migliore al mondo: dimostra il fatto che i club stanno tornando a spendere e vogliono lottare per ...

Lazio - prove anti-Napoli a Marienfeld : Inzaghi studia i movimenti di Callejon e Allan : Diagonali e marcature. Simone Inzaghi ha già la testa proiettata al Napoli. I tagli di Callejon e gli inserimenti di Allan mettono paura. Le sconfitte dello scorso anno , 1-4 all'andata e 4-1 al ...

Napoli - Allan : “Ancelotti ci farà vincere” : “Ancelotti è un grande allenatore, ci sta insegnando tanto e ha vinto ovunque è andato, da calciatore e allenatore. Speriamo che anche noi possiamo vincere dei trofei con lui”. Così il centrocampista del Napoli Allan in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Il brasiliano ha spiegato che “Sarri e Ancelotti sono diversi, Carlo è più sereno e tranquillo, Sarri era sempre carico. Da Sarri ho imparato tanto, ora spero ...

Napoli - Allan : 'Ancelotti ha vinto tutto : con lui possiamo arrivare più in alto' : Ha scelto di rimanere, come quasi tutti i calciatori del Napoli, per dare continuità ad un progetto e un'ambizione, che con l'avvento di Carlo Ancelotti assume sempre maggiore concretezza. "Lavorare ...

Napoli - Allan : 'Sarri sempre carico - Ancelotti più tranquillo' : Allan si allinea al doppio obiettivo di sfidare la Juventus per il titolo e di andare avanti in Europa: ' La Champions League è il torneo più bello del mondo da giocare - spiega - e quindi la ...

Insigne - Allan e Hamsik : il Napoli di Ancelotti è multitasking : Inviato a Dimaro-Folgarida La parola d'ordine dell'era Ancelotti è cambiamento. Non tanto rispetto allo schieramento - perché 4-3-3 era e 4-3-3 è rimasto - ma...

Napoli - le idee di Ancelotti. Insigne falso 9 e Allan terzino destro : S i sono visti più lanci lun ghi stasera che in tutta la gestione di Sarri a Napoli. La battuta correva sulla tribuna, ma al di là del paradosso è un dato di fatto che gli azzurri stanno cambiando ...

