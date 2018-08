Alice Campello | moglie di Morata | è super sexy a tre settimane dal parto GALLERY ...

Alice Campello criticata per la FOTO in bikini a tre settimane dal parto - Morata sbotta sui social : “siete ridicole” : Alice Campello fa discutere dopo la FOTO postata in bikini su Instagram a tre settimane dalla gravidanza dei suoi due gemelli: Alvaro Morata sbotta contro le utenti che accusano la moglie di aver ritoccato lo scatto Solo tre settimane fa Alice Campello ha partorito Alessandro e Leonardo, i due gemelli nati dall’amore con Alvaro Morata. La fashion blogger si è mostrata ieri in bikini su Instagram, sollevando polemiche sulla sua forma ...

Chelsea-Arsenal - Alice Campello allo stadio : Morata segna e dedica il gol ai suoi gemelli [VIDEO] : Alvaro Morata segna nella partita tra il suo Chelsea e l’Arsenal, il calciatore spagnolo dedica il gol ai due gemelli nati dall’amore con Alice Campello Alvaro Morata dopo essere stato al centro delle voci di mercato, è rimasto al Chelsea e forse ha fatto bene. Nella seconda giornata di Premier League il calciatore spagnolo ha segnato un gol spettacolare, esultando in maniera scatenata. La dedica della sua esultanza è stata ...

Alice Campello a 14 giorni dal parto - Morata sottolinea la forma fisica della moglie dopo aver dato alla luce i loro gemelli [FOTO] : Morata immortala Alice Campello e sottolinea la ritrovata forma fisica della moglie ad appena 14 giorni dal parto dei loro gemelli Alice Campello dopo appena 14 giorni dal parto ha riacquisito una forma fisica formidabile. La gravidanza della fashion blogger pare non aver ‘appesantito’ il fisico della moglie di Alvaro Morata. Il calciatore del Chelsea infatti sottolinea la ritrovata forma fisica di Alice in una storia ...

Da mamma a “nonna” in un attimo - Alice Campello annuncia la nascita dei cuccioli della sua cagnolina Nella [VIDEO] : Dopo la nascita di Alessandro e Leonardo, in casa Morata-Campello arriva di nuovo la cicogna: la cagnolina Nella ha partorito Alice Campello solo qualche giorno fa è diventata mamma di Alessandro e Leonardo. Per la bella moglie di Alvaro Morata e per il calciatore però le sorprese non sono finite. Una volta tornati a casa dall’ospedale anche la cagnolina Nella ha partorito, facendo diventare ‘nonna’ la fashion blogger. ...

Alvaro Morata diventa papà : Alice Campello ha partorito due gemelli : Benvenuti nel mondo Alessandro e Leonardo. Chiedo solo che siano in salute e che siano felici con l'amore che si respira nella nostra casa, nella nostra famiglia. Infine voglio ringraziare i medici, ...

Alice Campello è mamma bis - Chiara Biasi si “catapulta” a Mestre : questa sì che è amicizia! [GALLERY] : Chiara Biasi si catapulta a Mestre dall’amica Alice Campello: la bellissima e bionda fashion blogger ha partorito ieri due gemelli! La moglie di Alvaro Morata, Alice Campello, ha partorito ieri due gemelli. Alessandro e Leonardo sono venuti al mondo in un caldo giorno di luglio ed a fare una delle prime visite alla fashion blogger non poteva che essere l’inseparabile amica Chiara Biasi. Le due, che condividono un’amicizia ...

Alvaro Morata è diventato papà di due gemelli : la dolce dedica per Alice Campello : "Sei la pietra angolare della mia vita", ha scritto nel lungo post Instagram il calciatore spagnolo alla moglie che ha dato...

Alice Campello e Álvaro Morata in versione mamma e papà : sono nati i gemelli : sono nati a Mestre i figli gemelli di Alice Campello e Álvaro Morata: Alessandro e Leonardo i nomi scelti, come la blogger e il calciatore avevano rivelato via social pochi mesi fa. «Non potrei amare di più la mia famiglia e non potrei essere più felice di così. È inspiegabile», ha scritto Alice su Instagram, condividendo la prima foto in quattro. E poi il messaggio al marito. «Grazie per tutto quello che hai fatto e fai per me e grazie per ...

Alvaro Morata papà - nati i due gemellini : festa all'ospedale con mamma Alice Campello : MESTRE - Sono nati all'ospedale dell'Angelo di Mestre in Veneto i due gemelli (Alessandro e Leonardo) di Alvaro Morata, attaccante del Chelsea ex Juventus, e la moglie veneziana Alice...

