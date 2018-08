Alessia Marcuzzi ritorna alla conduzione de Le iene?

Alessia Marcuzzi incontra Tom Hanks in Grecia. Il tutto avviene per caso (FOTO) : La conduttrice è in vacanza in Grecia con la figlia Mia, avuta da Francesco Facchinetti. Ferie d’agosto da ricordare per Alessia Marcuzzi: la conduttrice dell’Isola dei Famosi, in vacanza in Grecia con il marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia, avuta da Francesco Faccchinetti, si è imbattuta in Tom Hanks, attore hollywoodiano noto per pellicole come Forrest Gump e Il Codice Da Vinci. “Un’emozione ...

Alessia Marcuzzi - Grecia mon amour : Davanti al mare è facile essere felici. Lo sanno bene le star, che per l’estate 2018 hanno scelto la meta più tradizionale, dove in massa trascorreranno il Ferragosto. Non fa eccezione Alessia Marcuzzi, che il suo angolo di paradiso l’ha trovato in Grecia, insieme al marito Paolo Calabresi Marconi, alla figlia Mia, 6 anni, e alcuni amici. Le giornate della conduttrice trascorrono pigre, tra selfie in riva al mare, posati per i ...

Alessia Marcuzzi - lato B da migliaia di like prima del tuffo : «Lancio il mio grido...» : Fisico statuario e lato B da migliaia di like per Alessia Marcuzzi, in vacanza con la famiglia in Grecia. La conduttrice pubblica sul suo profilo Instagram gli scatti dei posti che visita, decisa a...

Alessia Marcuzzi - il lato b è ‘monumentale’. Uno scatto e manda in tilt la rete : Un lato B che sembra scolpito e i follower del suo profilo Instagram in delirio. Alessia Marcuzzi lascia tutti a bocca aperta postando scatti in bikini da Formentera. Perfetta forma fisica e prova costume superata con dieci e lode per la conduttrice de L’Isola dei Famosi, che si gode la sua vacanza in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi, con cui scambia tenere effusioni. “Anch’io non sono affatto domato, anch’io sono ...

Alessia Marcuzzi balli scatenati a Londra nella fontana dedicata a Lady Diana : Alessia Marcuzzi si è concessa qualche giorno tra donne nel suo buen retiro londinese. Con la figlia Mia e le amiche Ezia e Carla, la conduttrice si diverte a girare per parchi, negozietti, locali. Alla sera regala siparietti bollenti da togliere il fiato. Di giorno per resistere al caldo improvvisa balletti scatenati nella fontana dedicata alla memoria di Lady Diana.

“Ah - quindi naturale è così?”. Alessia Marcuzzi ‘inedita’ in vacanza. Che look selvaggio! : Anche in vacanza, Alessia Marcuzzi non manca di aggiornare i fan. Amatissima sul piccolo schermo, anche sui social non scherza: su Instagram conta circa 3,5 milioni di follower! Bella, simpatica, divertente, brava. Come conduttrice è una delle più amate. Da tempo padrona di casa all’Isola dei Famosi, quest’anno ha avuto a che fare con un’edizione particolarmente turbolenta, ma nonostante tutto ha saputo tenere testa ai ...

Alessia Marcuzzi l’estate bollente in Costa Azzurra : Il fisico statuario di Alessia Marcuzzi continua ad attirare attenzione. La conduttrice è molto attiva sui social e dopo la foto in bikini bridge che ha mandato in delirio i fan su Instagram, arrivano le foto bollenti pubblicate dal settimanale “Oggi” durante le vacanze in Costa Azzurra. La Marcuzzi si sta godendo sole e mare e ha scelto la Francia per trascorrere le sue vacanze assieme al marito Paolo Calabresi Marconi e alla figlia ...

Alessia Marcuzzi - sexy “suocera” in vacanza con il figlio e la sua fidanzatina (FOTO) : Il settimanale Chi regale scatti della conduttrice Alessia Marcuzzi al mare con il marito e il figlio, guarito dalla polmonite Paura superata per Alessia Marcuzzi e meritato relax nella splendida isola di Formentera. Il settimanale Chi mostra infatti in esclusiva per Tgcom24 gli scatti della bella conduttrice in vacanza con il marito Paolo Calabresi Marconi, il figlio Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, e la sua fidanzatina, ...

Alessia Marcuzzi - un bikini che spacca l’Instagram : L’estate non è nemmeno a metà, ma tra le possibili reginette italiane del 2018 c’è senza dubbio Alessia Marcuzzi, che scatto dopo scatto sta letteralmente facendo impazzire i suoi 3,5 milioni di followers. Curve piene che sfidano la gravità, ventre piatto, gambe infinite e snellissime, la showgirl sfoggia un fisico da urlo, così tanto da far dimenticare il fatto che non siamo più ai tempi del Festivalbar, ma che le sue ultime ...

Alessia Marcuzzi regala siparietti bollenti ai follower in vacanza : La presentatrice Alessia Marcuzzi si scatta selfie al mare immortalandosi in bikini. La figlia Mia è in Brianza con papà Francesco Facchinetti, Tommaso è sulla spiaggia a divertirsi e così mamma Alessia intriga i fan. Uno scatto con le amiche con cui trascorrere un po’ di vacanze in compagnia e tante immagini davanti al mare tra outfit mozzafiato e bikini per tutti i gusti. La panoramica che offrono i video social della Marcuzzi è davvero ...