Al Nuovo Cinema Aquila di Roma torna “Il cratere”

Per tutto agosto - un Nuovo canale Sky Cinema dedicato alle star : Per tutto il mese di agosto le star di Hollywood popoleranno il canale 303 di Sky. Da mercoledì 1 a venerdì 31 agosto si accende infatti SkyCinema stars, un canale interamente dedicato ai protagonisti ...

Oculus : “Home After War” e il Nuovo episodio di “SPHERES” debuttano alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia : Oculus è felice di annunciare che il progetto Home After War: Returning to Fear in Fallujah realizzato dai Creators Lab di VR for Good e il nuovo episodio di SPHERES (l'ultimo in ordine di uscita, ma il primo della serie) l'debutteranno alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ad agosto. Per il secondo anno consecutiva il Festival ha aggiunto una vera e propria categoria VR alla sua selezione ufficiale, diMostrando il suo ...

Darkest Minds - il Nuovo film di Jennifer Yuh Nelson : al cinema dal 14 agosto : Arriva al cinema il 14 agosto Darkest Minds, film di genere horror [VIDEO], thriller e fantascienza diretto da Jennifer Yuh Nelson e tratto dalla omonima serie di romanzi dell'autrice Alexandra Bracken. Il film, che ha per protagonisti un gruppo di ragazzi, sembra essere concepito come i romanzi per il cinema di tipo Young Adult, un po' come è stato per la famosa serie Twilight; ciò non toglie che l'incipit porti alla luce argomenti importanti ...

Hostile - il Nuovo film di Mathieu Turi : al cinema dal 26 luglio : Hostile è un film post-apocalittico in cui la sopravvivenza umana non dipende solo dalla reperibilita' del cibo e di un riparo: alcune creature misteriose mettono a dura prova i sopravvissuti alla catastrofe. Si tratta di una pellicola di genere fantascienza e horror [VIDEO], primo lungometraggio del regista Mathieu Turi gia' noto per altri lavori di prestigio, come Bastardi senza gloria del 2009 in cui ha ricoperto il ruolo di assistente alla ...

Nuovo Cinema AQUILA - 'Il Codice del Babbuino' : ... sornione e beffardo boss del quartiere con il quale Denis è pesantemente indebitato… " Il Codice del Babbuino ", nato da un fatto di cronaca nera accaduto a Guidonia qualche anno fa, è prodotto dall'...

Fahrenheit 451 in esclusiva su Sky Cinema il Nuovo adattamento HBO : 451 gradi Fahrenheit è la temperatura alla quale vengono bruciati i libri e qualsiasi altra forma di conoscenza nel futuro distopico, dove non è permesso leggere, immaginato da Ray Bradbury nel romanzo che lo ha consegnato alla storia della letteratura. Su Sky Cinema Uno HD arriva in esclusiva Fahrenheit 451, nuovo adattamento – dopo il celebrato film omonimo di Francois Truffaut - del celeberrimo romanzo di Bradbury, ...

Obbligo o verità - il Nuovo film horror di Jeff Wadlow al cinema : Obbligo o verita' esce oggi, 21 giugno 2018, nelle sale cinematografiche italiane. Si tratta di un horror basato su un gioco apparentemente infantile, provato da tutti almeno una volta nella vita. Ma al tempo in cui si giocava, da fanciulli, non c'erano risvolti horror. L'idea di Wadlow è proprio questa: l'innocenza di un gioco si trasforma in un incubo, quando si presentano dei risvolti paranormali inaspettati. Nel cast, Lucy Hale, Tyler Posey, ...

Cinema : Boldi e De Sica sul lago di Como per riprese Nuovo cinepanettone : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Christian De Sica e Massimo Boldi sono a Como per girare alcune scene del prossimo film di Natale. Oltre alla giornata di oggi, che trascorreranno a bordo di un battello sul lago, i due attori saranno impegnati nelle riprese del nuovo cinepanettone per alcuni giorni del

Varese - Le prime due date di Esterno Notte 'traslocano' al Cinema Nuovo : Ti potrebbero interessare anche: Varese, Esterno Notte ai Giardini Estensi, al via con due… Spettacoli, Estate Varesina, lanciato il cartellone di… Varese, Serata-cult per i 30 anni di ...

BlacKkKlansman - il Nuovo film di Spike Lee al cinema da settembre : BlacKkKlansman è un film di genere biografico, commedia, anche se con risvolti drammatici e thriller. Un connubio perfettamente diretto da Spike Lee [VIDEO], che ha scelto come attori del cast John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Harry Belafonte, Laura Harrier e molti altri ancora. Il film è distribuito dalla Universal Pictures Italia, e uscira' nelle sale il 27 settembre 2018. Il protagonista, Ron Stallworth, è un poliziotto ...

Nuovo Cinema Di Battista : Roma. C’è un Nuovo genere cinematografico: il video-verità (con veemenza) di Alessandro Di Battista, ex deputato M5s, scrittore di libri autobiografici e reporter dalle Americhe per il Fatto quotidiano. E insomma il Dibba che teletrasmette se stesso da San Francisco, ripreso dalla compagna mentre il