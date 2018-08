' Al mare per qualche giorno | ma rimango vigile' Polemica sul Toninelli Fi | non rispetta

Federica Pellegrini - vacanze ‘scatenate’ a Formentera : mare - sole e relax per la Divina [GALLERY] : Federica Pellegrini e le sue vacanze a Formentera, la Divina si diverte insieme alle amiche e colleghe di piscina sull’isola spagnola Federica Pellegrini in questi giorni su Instagram mostra le sue vacanze a Formentera. La Divina, dopo la delusione agli Europei di Glasgow 2018, in cui non ha rimediato neanche una medaglia, si gode l’estate, il sole ed il mare. Proprio come fece l’anno scorso insieme alle sue colleghe di ...

Terrore in mare : affonda lo yacht del presentatore della tv italiana. Vivo per miracolo : Il maltempo di questi giorni sta provocando numerosi danni e tantissimi incidenti. Vittima di uno questi è un noto volto della televisione italiana che, nella serata di lunedì 20 agosto 2018, ha visto la sua imbarcazione affondare. La tremenda disavventura in mare ha visto protagonista Guido Meda, giornalista sportivo voce del MotoGp e vicedirettore di Sky Sport. Meda era a bordo del suo yacht insieme ad altre 8 persone – di cui 5 bambini ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : i dispersi si cercano fino al mare - torrente ancora in piena : “Stiamo effettuando operazioni di perlustrazione di tutto il greto del fiume, fino ad arrivare al mare, nella ricerca di eventuali dispersi. Siamo in costante contatto con le squadre di terra. Non lasciamo nulla al caso battiamo palmo a palmo ogni centimetro del fiume sperando di trovare persone in vita“: lo ha dichiarato a Skytg24 Nicola Capitale, elicotterista dei vigili del fuoco, che in queste ore è tra i soccorritori impegnati ...

Chelsea - Sarri promette : 'Smetto di fumare per uno o due anni' : TORINO - È una partenza razzo quella di Sarri in Premier League , che con la sua filosofia di gioco sta facendo letteralmente innamorare i tifosi Blues. ' Sarri ball ', come lo chiamano i suoi ...

Daniela Santanché - il caso della sua maxi pagoda in riva al mare al Twiga. Lei : “Permessi? Ci sono. Non è mica spiaggia qualsiasi” : Al pari delle massaggiatrici abusive e dei venditori ambulanti, anche la senatrice Daniela Santanchè, o meglio, la maxi pagoda che la ospita in questi giorni, è oggetto delle attenzioni della Capitaneria di porto di Viareggio. In vacanza a Marina di Pietrasanta, nell’esclusivo stabilimento balneare Twiga Beach Club, di cui è azionista insieme all’imprenditore Flavio Briatore, la senatrice di Fratelli d’Italia infatti non si rilassa sotto un ...

Occhio al mare : marevivo presenta l’app per navigare consapevolmente : Al via la XIV edizione della regata Palermo Montecarlo promossa dallo storico circolo della Vela di Palermo. L’occasione diviene utile per presentare ai regatanti, nel corso dello Skipper Meeting di inaugurazione, l’app di marevivo per avvistare in mare specie marine a rischio di estinzione, ma anche rifiuti abbandonati i, prestando particolare attenzione alla presenza della plastica. “Delfini, balene, tartarughe e meduse da oggi saranno ...

Frankie Hi-Nrg : "Miseria umana nei selfie di Salvini. Io rapper cretino? Delegittimare l'altro è roba da regime" : Il rapporto tra Matteo Salvini e i personaggi del mondo dello spettacolo italiani non è dei migliori: dopo l'appello della rivista Rolling Stone e diversi dissidi con artisti online, ad arricchire la lista dei diverbi si unisce la polemica con il rapper Frankie Hi-Nrg. Al secolo Francesco Di Gesù, il cantante ha criticato i selfie concessi dal ministro dell'Interno durante i funerali di Stato di sabato per le vittime del crollo del ...

Diciotti ancora in mare - a Lampedusa spunta striscione : 'Porto aperto' - : Il messaggio, che si trova di fronte al mare in piazza Castello, è rivolto idealmente alla imbarcazione della Guardia Costiera da cinque giorni al largo dell'isola siciliana con a bordo 177 migranti ...

ISTRIA - DONNA CADE IN mare DA NAVE CROCIERA : SALVA DOPO 10 ORE/ Ultime notizie : non è in pericolo di vita : ISTRIA, DONNA CADE in MARE da NAVE CROCIERA: SALVAta DOPO essere rimasta dieci ore in acqua, ricoverata ma non in pericolo di vita. Solo una caduta accidentale o tentato suicidio?(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 00:43:00 GMT)

Francia - la copertina anti-Salvini : "Xenofobo - fa tremare l'Europa" : Anche dalla Francia arriva un attacco a Matteo Salvini. Dopo Famiglia Cristiana (e tanti altri), ora anche i Transalpini affondano il colpo sul leader della lega.Questa volta a dedicare una copertina al ministro dell'Interno italiano è Lexpress, con un servizio sul leader del Carroccio. Che i rapporti tra il leghista e la Francia non siano idilliaci non è certo un mistero. Basti ricordare gli scontri con il presidente transalpino Emmanuel Macron ...

Turista cade in acqua durante la crociera : notte da incubo in mare aperto : Una notte aggrappata alla vita: un Turista britannica caduta in mare da una nave da crociera in navigazione verso Venezia è...

