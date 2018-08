Al Bano Carrisi spaventa Romina Power Video | il cantante si arrampica sul palco durante

Romina Carrisi dimagrita per un problema di salute. La figlia di Al Bano : «Mangio solo riso e zucchine» : Romina Carrisi dimagrita a causa di un problema di salute. Non è difficile notare la perdita di peso avvenuta negli ultimi mesi: basta guardare le foto pubblicate su Instagram dalla figlia di...

Romina Carrisi - paura per la figlia di Al Bano : 'Dimagrita troppo' - la verità sulla sua salute : I fan della figlia di Al Bano e Romina , che porta il nome della madre cioè Romina Carrisi Power , da mesi sono preoccupati per la drastica trasformazione del suo fisico. È subito balzato agli occhi ...

AL Bano Carrisi E LOREDANA LECCISO DI NUOVO INSIEME?/ L’epic fail in una foto : “E’ del 2016… non di oggi!” : Al BANO CARRISI e LOREDANA LECCISO di NUOVO INSIEME? Lei pubblica una foto col cantante da Cellino San marco ma si scopre che lo scatto è del 2016!(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:23:00 GMT)

ROMINA POWER E AL Bano CARRISI/ Stoccata di Loredana Lecciso alla 'rivale' : "Non deve costringerlo a cantare" : ROMINA POWER e Al BANO CARRISI infuriati convocano il loro avvocato per risolvere l'ultima diatriba che li ha visti protagonisti. Ecco il comunicato ufficiale e le motivazioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:25:00 GMT)

Annullato il concerto di Al Bano e Romina a Rimini - scatta l’ira di Carrisi : “Ci hanno truffati” : Dopo diversi problemi con l'organizzazione, è Annullato il concerto di Al Bano e Romina a Rimini . Stando a quanto dichiarato dall'artista di Cellino San Marco, ci sarebbero gli estremi per parlare di truffa. Lo spettacolo avrebbe dovuto tenersi il 26 luglio scorso, show che però non ha avuto luogo a causa dei problemi che seguono. Queste le parole con le quali Al Bano ha voluto spiegare l'accaduto e i motivi che li hanno indotti a fermare il ...

AlBano Carrisi/ “Romina? Non so spiegarmi cosa è successo... La musica è tutto per me : non mi ritiro” : Albano Carrisi cambia idea sul suo ritiro dal palcoscenico a fine 2018: il cantante si sente meglio e non può restare lontano dalla musica. E sul rapporto con Romina Power...(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 12:19:00 GMT)