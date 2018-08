Agosto a Parco Schuster

Estate a Pordenone : dal 22 al 25 Agosto tornano Miv e Finger Food Festival al Parco IV Novembre : ... che ospiterà in contemporanea anche il Finger Food Festival, Festival del cibo di strada e dei birrifici artigianali di tutto il mondo. Sono quattro le serate in programma, dal 22 al 25 agosto con ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : torrente in piena uccide 10 persone nel parco del Pollino (21 Agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tragedia nel parco del Pollino. Asia Argento raggiunge accordo economico con chi l'accusa di violenza. Atalanta corsara col Frosinone. (21 agosto 2018).(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Roma : domenica 19 Agosto al Bioparco la giornata degli oranghi : domenica 19 agosto 2018, in occasione della giornata mondiale dell’orango, il Bioparco di Roma organizza delle attività dedicate a questi affascinanti ed intelligentissime scimmie antropomorfe. Dalle ore 15 alle 18, lo staff didattico del Bioparco sarà a disposizione delle famiglie per svelare curiosità, aneddoti e per rispondere alle domande sul mondo degli oranghi, su Zoe e Martina, le due femmine presenti al Bioparco, e sui primati in ...

Le stelle cadenti tra scienza - mito e cultura : grande evento a FerrAgosto nel parco archeologico di Tanca Manna : Il parco archeologico Tanca Manna di Nuoro diventa palcoscenico di una suggestiva iniziativa sotto le stelle: “Gli uomini gli Dei e l’Universo”, tra poesia, cultura mitologica e scienza. Il 14 agosto alle 20,30 l’Associazione Astronomica Nuorese, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Nuoro e il sito archeologico di Tanca Manna, propone uno spettacolo evento per intrattenere il pubblico nella ...

Quiliano - martedì 7 Agosto il "Magic Family Show" a l Parco di San Pietro in Carpignano : martedì' 7 luglio alle ore 21.00 il terzo appuntamento con la Rassegna Voci Teatro Musica Estate organizzata dal Comune di Quiliano e Sponsorizzata dalla Infineum Italia Srl. Nella splendida cornice ...

A Parco Schuster l’8 Agosto le emozioni del jazz e le alchimie jazz-funky di Cristiano Micalizzi e la sua band : Roma – L’8 agosto a Parco Schuster si vivranno le emozioni del jazz in un’armonia strumentale originale, fantasiosa, stimolante, allegorica con lo spettacolo di Cristiano Micalizzi e la sua band, che offriranno le loro alchimie jazz-funky con il drumming del tutto peculiare del batterista italiano. Cristiano Micalizzi, dopo trent’anni di carriera musicale in giro per il mondo, recluta Donato Sensini al sax, Andrea Rongioletti alle ...

Astronomia : Agosto al Parco “Livio Gratton” di Rocca di Papa - un’estate ricca di emozioni : Dopo l’emozionante eclissi totale di Luna del 27 luglio sarà lo sciame meteorico delle Perseidi a tenere tutti con gli occhi rivolti al cielo e con il fiato sospeso. Ma non solo. Il cielo di agosto sarà infatti impreziosito da tantissimi altri oggetti celesti, tutti osservabili al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, recentemente inaugurato, in occasione degli Astroincontri organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia ...

1 Agosto - Icaro Caduto di e con Gaetano Colella al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano - Ostuni - : ... il Posto delle Favole al Parco, La rassegna Il Posto delle Favole al Parco di Teatro Madre prosegue, ogni venerdì, alle ore 21.00, fino al 17 agosto, con i seguenti spettacoli: venerdì 3 agosto, ...

Jurockcirc Park : al parco Besozzo Benioli a Intra sabato 4 Agosto dalle ore 16 : 30 sino a sera - musica Rock e Arte Circense attraverso ... : Durante il pomeriggio, selezione di musica Rock powered by FAKK dalle 21:00 LIVE MUSIC ' Boobs Lickers ' KudA from Novara ' Labradors from Milano Durante i live, SPETTACOLI di: DANZA ACROBATICA AEREA ...

"Teatri di Pietra" al Parco Archeologico di Selinunte con eventi fino al 21 Agosto : "Domani al Parco Archeologico di Selinunte al via Teatri di Pietra 2018 con spettacoli straordinari e ben 3 prime nazionali. Si inizia con Hesperios ambientato proprio nell'Acropoli". Lo ha annunciato oggi, Enrico Caruso , Direttore del Parco Archeologico di Selinunte.