Addio al padre coraggio che chiedeva giustizia per il figlio ucciso dalla

Marchionne - Addio al padre di Fca : 12.11 E' finito il lungo addio . Ora il mondo imprenditoriale piange Sergio Marchionne . Nato a Chieti nel 1952, nel 2004 venne chiamato a risollevare le sorti della Fiat. Un'utopia (l'azienda era sull'orlo del fallimento) trasformata in un colosso: Fca.L'uomo 'del maglioncino' conquista Chrysler (a costo zero per Fiat), tratta con Obama, vince la guerra coi sindacati sui contratti aziendali. Delocalizzare, ma c'è anche lo sbarco della Jeep a ...

RICHARD HARRISON È MORTO/ Addio a Il Vecchio di Affari in Famiglia. Il figlio : ho perso un padre - un... : RICHARD HARRISON è MORTO. "Il Vecchio" di Affari in Famiglia, in onda in Italia su Cielo e History Channel, aveva una grande passione per le auto d'epoca. La morte di RICHARD HARRISON ha sconvolto chi lo ha amato come attore, ma ancora di più il figlio Rick che, per annunciare la scomparsa del padre, ha usato toccanti parole che, in breve tempo, hanno fatto il giro del mondo.