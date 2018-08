Addio a Vincino | matita sferzante che ha disegnato fino all' ultimo giorno

Addio a Vincino - il vignettista e «poeta disordinato» : Il randagio senza dimora ha trovato stabile riparo, ma tra tutte quelle che oggi lo piangono, non si trova una sola voce disposta a giurare che per un solo istante, Vincenzo Gallo si fosse messo a cuccia. Piuttosto che sedersi e ubbidire, abbaiare alla luna o tacitarsi, in 72 anni da sedicente «rompicoglioni», da amante «del dubbio a qualsiasi costo», Vincino si sarebbe fatto uccidere. Se ti rispettava, ti provocava: «Mica te la sarai presa?». ...