Addio a Vincino | il vignettista e «poeta disordinato»

(Di martedì 21 agosto 2018) Il randagio senza dimora ha trovato stabile riparo, ma tra tutte quelle che oggi lo piangono, non si trova una sola voce disposta a giurare che per un solo istante, Vincenzo Gallo si fosse messo a cuccia. Piuttosto che sedersi e ubbidire, abbaiare alla luna o tacitarsi, in 72 anni da sedicente «rompicoglioni», da amante «del dubbio a qualsiasi costo»,si sarebbe fatto uccidere. Se ti rispettava, ti provocava: «Mica te la sarai presa?». Se ti disprezzava, ti provocava lo stesso, convinto come Italo Calvino che l’ironia fosse l’annuncio di una possibile armonia e il cancello finalmente spalancato sulla discussione, l’unica proprietà che gli interessasse davvero qualcosa. Mentre nella sua casa affacciata sul Colosseo aspirava avidamente tabacco, sigarette, pipa o qualunque oggetto prevedesse combustione,si incendiava e si divertiva al solo ritmo del ragionamento. Rideva. ...