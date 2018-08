Abdelhak Nouri si risveglia dal coma dopo oltre un anno | il primo gesto del calciatore ...

Da dramma a favola : Abdelhak Nouri si risveglia dal coma dopo oltre un anno e riconosce i familiari : Abdelhak Nouri si è risvegliato dal coma dopo oltre un anno ed ha riconosciuto i familiari comunicando con loro a gesti Abdelhak Nouri si è risvegliato dal coma. “Il 5 agosto si è svegliato dal coma e ha comunicato con dei gesti della testa”, ha dichiarato il fratello dell’ex calciatore dell’Ajax. Durante un incontro del club olandese, l’8 luglio del 2017, Nouri è crollato in terra a causa di un’aritmia ...