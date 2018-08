21 agosto - Nico Colucci presenta il libro Il cammino del cretino a

'L'autista di Al Capone' il libro di Domenico Seminerio sarà presentato questo mercoledì 22 agosto al Porto Turistico di Marina di Ragusa ... : "In effetti " viene spiegato nella sinossi quello doveva essere il suo destino, ma Charles si ritrovò, suo malgrado o per fortuna, a essere una pedina di torbidi equilibri tra mafia, politica e ...

20 agosto - «Il coraggio della legalità : Paolo Borsellino» - adattamento scenico e regia di Antonio Turco - Alberobello : Nell'ultimo triennio la Compagnia ha messo in scena la storia criminale del nostro Paese nel periodo 1977-1992 con spettacoli specificamente dedicati alla Banda della Magliana con "Roma, la capitale",...

San Giacinto/ Santo del giorno - il 17 agosto si celebra il canonico della cattedrale di Cracovia : Il 17 agosto si celebra San Giacinto confessore che fu canonico nella famosa cattedrale di Cracovia. Nato in una famiglia agiata ebbe la possibilità di studiare quando era giovane.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 04:04:00 GMT)

15 16 agosto - Nicola Pignataro e Giuliano Ciliberti e "Love and the Sea" per a Festa del mare a Bari : ... Ferragosto di musica, teatro e danza con la Festa del mare, la rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese ...

Manicomics Teatro - dopo Ferragosto riprende Lultimaprovincia : In provincia saranno presentati 14 spettacoli serali nelle piazze e nei cortili che si apriranno a Bobbio per terminare a Podenzano, mentre 3 gli spettacoli in città. In città il Festival sarà ...

8 agosto - oggi è San Domenico : le migliori frasi e immagini per gli auguri su WhatsApp e Facebook : 1/34 ...

San Domenico di Guzman/ Santo del giorno - l'8 agosto si celebra l'uomo raffigurato con un libro aperto in mano : L'8 agosto si celebra San Domenico di Guzman, il Santo del giorno è stato raffigurato nel corso degli anni con un libro aperto in mano per l'impegno nel portare la Parola di Cristo nel mondo(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 05:27:00 GMT)

2 5 6 agosto - UNO NESSUNO CENTOMILA con Enrico Lo Verso a Polignano a Mare - Ostuni e San Giorgio Jonico : LINK PROMO: https://www.youtube.com/watch?v=Mv_CU6rbD1I&feature=youtu.be LINK TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=xuOOGrMqjZU&feature=youtu.be La prevendita dei biglietti per gli spettacoli è ...

2 agosto -Christian Di Domenico in "U Parrinu - la mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia" S.Vito dei Norm : 02/08/2018 Terza edizione della rassegna teatrale Ad Esempio, A Me Piace il Sud. Il teatro d'estate ad ExFadda torna con una ricca proposta di spettacoli. La direzione Artistica guidata da Meridiani Perduti Teatro insieme a Roberto Covolo ha selezionato significative produzioni teatrali per dare voce al panorama del teatro di narrazione e ...

Milano. agosto : apertura al pubblico dello Sportello unico e regolamenti di via Friuli : Gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Sportello unico e regolamenti di via Friuli 30 (Area Procedure sanzionatorie e traffico)

Simeone allontana Vrsaljko dall'Inter? Il tecnico : 'Spero che il 6 agosto...' : Qual è la situazione di Vrsaljko? ' Siamo molto contenti di Sime, ha fatto un'ottima Coppa del Mondo, mostrando la sua capacità nel lato offensivo, dove è stato decisivo. Lo aspetto il 6 agosto e poi ...

DanzArt trasforma Ibla in palcoscenico internazionale. Fino all1 agosto : Non a caso alcuni dei partecipanti delle scorse edizioni hanno ottenuto delle borse di studio che hanno permesso di proseguire la propria formazione all'interno di famosi teatri italiani e nel mondo. ...