10 vittime per la piena nelle gole del torrente Min Costa | ' stanchi di piangere i morti'

AUTOSTRADE - ZAIA : “MALE GESTIONE BENETTON SU CROLLO PONTE”/ Cda su Genova - “500 milioni per vittime” : AUTOSTRADE per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:58:00 GMT)

Pollino - 10 vittime. In salvo i 3 escursionisti dispersi : E' salito a 10 il bilancio delle vittime della tragedia del Pollino, dove ieri alcuni escursionisti sono stati travolti dalla piena del torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza Segui su affaritaliani.it

Parco Pollino - 3 le vittime pugliesi : 2 giovani modelle e un poliziotto. Ritrovati vivi i ventenni dispersi : Gianfranco Fumarola di Cisternino, aveva 43 anni ed era un agente di polizia penitenziaria. Mryam Mezzolla di 27 anni era di Torricella.--Sono tre le vittime pugliesi della strage sul Pollino, dove lunedì 20 agosto alcuni escursionisti sono stati travolti dalla piena del torrente Raganello. Sono di Conversano (Bari), Cisternino (Brindisi) e Torricella (Taranto) tre dei nove morti accertati.La vittima di Cisternino si chiamava Gianfranco ...

Il gesto di solidarietà di Ermal Meta per le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova : Il gesto di solidarietà di Ermal Meta è rivolto a tutte le vittime di Ponte Morandi, tragicamente crollato nella mattinata del 14 agosto. Stando alle ultime notizie, sembra che il ricavato del concerto di Alassio sia da devolvere alle vittime del crollo, in segno di vicinanza alla popolazione colpita dal dramma e ancora profondamente scossa per quanto accaduto solo pochi giorni fa. L'artista di Fier si era già espresso in merito alla ...

Parco Pollino - 3 vittime sono pugliesi. Ritrovati vivi tre ventenni dispersi : Una delle vittime è Gianfranco Fumarola, aveva 43 anni ed era un agente di polizia penitenziaria. E' morto in ospedale a causa di un trauma toracico

Pollino : Meloni - cordoglio per vittime e grazie a soccoritori : Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "cordoglio per la tragedia nel parco del Pollino e vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti. E un grazie ai soccorritori per lo straordinario lavoro che stanno facendo". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Autostrade e Atlantia - doppio cda : "misure sostegno per vittime Genova"/ Ma Conte conferma revoca concessione : Autostrade per l'Italia e Altlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: 'fondi modesti'.

Autostrade e Atlantia - doppio cda : “misure sostegno per vittime Genova”/ Ma Conte conferma revoca concessione : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Parco del Pollino - 10 le vittime Ancora 3 escursionisti dispersi : E' salito a 10 il bilancio delle vittime della tragedia del Pollino, dove ieri alcuni escursionisti sono stati travolti dalla piena del torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza Segui su affaritaliani.it

Parco del Pollino - 11 le vittime Ancora 5 escursionisti dispersi : E' salito a 11 il bilancio delle vittime della tragedia del Pollino, dove ieri alcuni escursionisti sono stati travolti dalla piena del torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza Segui su affaritaliani.it

Atlantia-Autostrade - doppio Cda per la difesa. I manager : "Con noi meno vittime" : In Borsa ieri il titolo è sceso del 4,6%: dal crollo di Genova l'azione ha perso quasi il 30% del valore. Il faro della Consob Il caso Saranno i cda di Autostrade e Atlantia, rispettivamente oggi e ...

Calabria - torrente si ingrossa. "Ci sono vittime e dispersi" : Momenti di paura in Calabria per le acque del torrente Raganello nel Parco del Pollino. Le piogge degli ultimi giorni hanno ingrossato il torrente e un gruppo di escursionisti si è ritrovato bloccato proprio tra le acque. Nonostante le condizioni meteo avverse, un gruppo di escursionisti ha decisio di avventurarsi facendo rafting. Ma un'onda li ha travolti.Ci sarebbe già vittime e diversi feriti e dispersi. Immediato l'intervento dei ...

Il bilancio delle vittime nelle Gole del Raganello sale a otto. Si cercano 5 dispersi : Aggiornamento delle 22.15 Sale ad otto il bilancio dei morti accertati nella tragedia avvenuta nel pomeriggio di oggi tra le Gole del Raganello, nel territorio del comune di Civita, in provincia di Cosenza, dove un gruppo di escursionisti è stato travolto da un'ondata del fiume causata dal maltempo. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Secondo la Protezione civile nazionale, le persone decedute facevano parte di un ...

Morti in torrente : 8 vittime - 5 dispersi : ANSA, - CIVITA , COSENZA, , 20 AGO - Il bilancio della tragedia di oggi alle Gole del Raganello è di otto Morti, di cui quattro donne e quattro uomini, 23 persone salvate e cinque disperse. Lo ha reso ...