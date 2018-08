wired

: 10 opere a Barcellona e dintorni per riscoprire Antoni Gaudí #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : 10 opere a Barcellona e dintorni per riscoprire Antoni Gaudí #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - TantraDeva : Un giorno capiró con che criterio pagano i curatori...convocatoria a barcellona 7000€ per un progetto con opere del… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Era il 1883, esattamente 135 anni fa., architetto destinato a diventare il capofila assoluto del modernismo catalano, veniva messo al vertice del suo progetto più grande e ambizioso, con la qualifica di Direttore dei lavori: quello della Sagrada Familia di. Un’opera mastodontica, su cui peròinizio a focalizzarsi solo nel 1914, commettendo un piccolo, ma in un certo senso comico, errore di valutazione. Il geniale architetto si era infatti convinto di riuscire a terminare l’intera 21costruzione in soli 10 anni di lavori: una stima che non aveva tenuto conto delle continua modifiche al progetto che l’architetto stesso avrebbe apportato fino alla sua morte, avvenuta nel 1926 per un tragico incidente stradale. Morale: i lavori di costruzione della grande chiesa modernista sono tuttora in corso, e la data di chiusura del cantiere viene ...