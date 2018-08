1^ giornata | Gomez e De Rossi dicono no alla Lega | in campo con la propria fascia da

serieanews

: ???? Serie ??? 1^ giornata ?? #AtalantaFrosinone 1-0 ? #Gomez (14') ? Tutti gli aggiornamenti ??… - SkySport : ???? Serie ??? 1^ giornata ?? #AtalantaFrosinone 1-0 ? #Gomez (14') ? Tutti gli aggiornamenti ??… - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A: nel posticipo della prima giornata l’Atalanta ha battuto 4-0 il Frosinone trascinata da Gomez… - SOSFanta : RT @ProfidiAndrea: ??1?1? - Ecco la miglior formazione della 1^ giornata di campionato, secondo @SOSFanta ?? Consigli 6,5; Toloi 8,5; Magnan… -

(Di martedì 21 agosto 2018)E DE- Come noto, da quest’anno laCalcio ha comunicato che tutti i capitani dovranno indossare la stessa “da capitano”. Unada capitano universale e uguale per tutti. Solamente Dee Papuhanno deciso di opporsi a tale decisione dellaCalcio, scendendo incon una personale … L'articolo 1^e Deno: incon lada capitano! proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....