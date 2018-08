Yacht affonda all' Isola del Giglio | a bordo anche il telecronista Guido Meda | tutti salvi

Maltempo - forte vento nell’Isola del Giglio : Yacht sbatte contro gli scogli e affonda : La barca affondata all’Isola del Giglio era in realtà uno yacht di 15 metri con a bordo 9 persone, compresi anche 5 bambini: tutti sono stati messi in salvo. Tra loro c’era anche Guido Meda, noto giornalista sportivo televisivo. Lo yacht, dopo aver sbattuto sugli scogli, è affondato. L'articolo Maltempo, forte vento nell’Isola del Giglio: yacht sbatte contro gli scogli e affonda sembra essere il primo su Meteo Web.