X Factor | Sky risponde alle polemiche su Asia Argento

Sky mette alla porta la Argento "Se accuse vere - addio X-Factor" : Adesso Sky è pronta a regire dopo le polemiche scaturite dalla notizia riportata dal New York Times in cui Asia Argento viene accusata di violenze sessuali sull'attore Jimmy Bennet. La Argento avrebbe pagato il ragazzo, allora 17enne con 380mila dollari perché restasse in silenzio. Adesso Sky che ha previsto la presenza della Argento tra i giurati della nuova edizione di X Factor ha deciso di replicare dopo una giornata di silenzio.E le parole ...

Sky : «Se la vicenda fosse confermata - sarebbe interrotta la collaborazione di Asia Argento con X Factor» : Asia Argento Asia Argento verso l’allontanamento da X Factor 2018. Come prevedibile, Sky e FremantleMedia non potevano soprassedere riguardo allo scandalo sessuale che vede protagonista l’attrice. In una nota le due società fanno sapere quanto segue: “Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno letto oggi con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times su Asia Argento. Va ribadito che Sky Italia e FremantleMedia non ...

