WWE Summerslam 2018 19-08-18 Risultati e Report

WWE Summerslam 2018 / Video highlights e risultati : un fuoriprogramma per Becky Lynch : Wwe, SUMMERSLAM 2018, Video highlights: Roman Reigns e Rounda Rousey campioni del mondo, Seth Rollins nuovo Intercontinental Championship, ecco tutti i risultati(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:44:00 GMT)

SummerSlam incorona il mito di Ronda Rousey! Primo titolo in WWE : la corsa per baciare il marito è commovente [GALLERY VIDEO] : A SummerSlam, Ronda Rousey diventa Campionessa Femminile di Raw sottomettendo Alexa Bliss: per l’ex fighter UFC è il Primo titolo in WWE Ieri notte, davanti al pubblico del Barclays Center di Brooklyn, Ronda Rousey ha ottenuto il suo Primo titolo femminile in WWE. L’ex fighter UFC ha battuto la Campione Femminile di Raw, Alexa Bliss, in un match senza storia. Troppa la superiorità tecnica della ‘Baddest woman on the ...

WWE Summerslam 2018 Ronda Rousey : La prima donna della storia ad aver vinto il titolo di campionessa del mondo sia in UFC che in WWE. Sure, @RondaRousey will give you the ring... but that doesn't mean she won't take it back with ...

WWE Summerslam 2018 - Tutti i risultati : Dopo NXT TakeOver Brooklyn IV di ieri sera, il palazzetto dello sport di New York ospita WWE Summerslam 2018 , ormai pronto per cominciare, con tutta la sua ricchissima card di incontri. Li abbiamo ...