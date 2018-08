Winona Ryder | ‘Io e Keanu Reeves sposati davvero sul set di Dracula’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 20 agosto 2018)potrebbero essereda 25 anni senza saperlo. Una battuta? Forse, ma apiace pensarlo. Il motivo è presto detto. Nel 1992 i due si sono uniti in matrimonio per dovere di trama sul set del film Dracula di Francis Ford Coppola (nel video la scena ‘incriminata’). Ma il regista per amor del vero avrebbe ingaggiato un vero prete rumeno e quindi se i matrimoni religiosi contratti in Romania fossero legali negli Stati Uniti i due sarebbero di fatto marito e moglie. Giuro su Dio, per me siamoanche nella vita reale. Per quella scena, Francis (Coppola) ingaggiò un vero prete rumeno, quindi penso che siamo. Questo quanto dichiarato dall’attrice a EW in occasione della promozione del loro prossimo film Destination Wedding commedia romantica in cui interpretano due single a un matrimonio. Cosa ne pensa la sua dolce metà? ...