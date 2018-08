Windows Phone e Windows 8 non potranno più ricevere gli aggiornamenti delle app

L’App Your Phone permette di fare il Mirroring fra Android e Windows : Come trasmettere lo schermo dello smartPhone Android su PC Windows con l’applicazione Your Phone (Beta) L’App Your Phone permette di fare il Mirroring fra Android e Windows Your Phone è una nuova applicazione sviluppata da Microsoft che permette di fare il Mirroring, trasmissione dello schermo su altro dispositivo, tra smartPhone Android e PC Windows. L’applicazione […]

L’App Your Phone permette di fare il Mirroring fra Android e Windows : Come trasmettere lo schermo dello smartPhone Android su PC Windows con l’applicazione Your Phone (Beta) L’App Your Phone permette di fare il Mirroring fra Android e Windows Your Phone è una nuova applicazione sviluppata da Microsoft che permette di fare il Mirroring, trasmissione dello schermo su altro dispositivo, tra smartPhone Android e PC Windows. L’applicazione […]

Your Phone ora compatibile con Windows 10 April Update [AGG.1 Rimosso] : [Aggiornamento1 16/08/2018] Microsoft ha cambiato idea rimuovendo il supporto di Your Phone per April 2018 Update. Prima di abilitare l’app anche per questa versione di Windows 10, i tecnici di Redmond desiderano infatti prima ricevere ulteriori feedback dagli utenti Insider. #YourPhone folks on 1803, we aren't quite ready for you yet. We will be back once we are! For now we would love Your feedback on WIP. — Vishnu Nath ...

Gli utenti di Windows 10 possono provare l’app Your Phone per accedere alle foto dello smartphone da PC : Il mese scorso Microsoft ha iniziato a testare l'app Your Phone con Windows 10 Insider e ora la società la rende disponibile per tutti gli utenti di Windows 10 con l'ultimo aggiornamento di aprile 2018. Gli utenti di Windows 10 possono provare l'app Your Phone per eseguire il mirroring dei contenuti dello smartPhone Android su un PC e accedere istantaneamente alle foto del dispositivo Android dal computer. L'articolo Gli utenti di Windows 10 ...

Anche Satispay saluta Windows Phone e Windows 10 Mobile : Satispay, la giovane startup italiana che promette di rivoluzionare i pagamenti elettronici, ha da sempre supportato la piattaforma Mobile di Microsoft rilasciando la propria applicazione ufficiale e aggiornandola costantemente. Tuttavia, nell’ultimo periodo, la situazione è cambiata in modo radicale rispetto al passato con l’applicazione che non viene più aggiornata e allineata alle controparti sviluppate per Android e iOS. Un ...

Your Phone ora compatibile con Windows 10 April Update : Recentemente abbiamo visto come, nelle ultimissime build Insider rilasciate per gli utenti iscritti ai rami Fast e Skip Ahead, Microsoft abbia abilitato ufficialmente Your Phone presentato alcuni mesi fa. Quest’oggi Your Phone (o “Il tuo telefono” tradotto dall’inglese all’italiano) ha ricevuto sul Microsoft Store il suo primo aggiornamento in assoluto che implementa il supporto a Windows 10 April Update. Ciò ...

TSMC : Wannacry infetta PC Windows - chip iPhone in ritardo : TSMC il più grande produttore di chip al mondo che rifornisce società come Apple e Qualcomm, è l’unico produttore dei processori per iPhone, nella notte di venerdì scorso ha dovuto interrompere la produzione a causa di un virus che ha infettato il suo sistema. TSMC nei guai per Wannacry Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) ammesso che l’attacco è stato possibile a causa di un pc con Windows 7 senza patch di sicurezza. La ...

Your Phone : rilasciata la prima beta per Windows 10 Redstone 5 : Dopo averla presentata con la build 17728, Microsoft ha quest’oggi finalmente rilasciato la prima versiona, ovviamente in beta, di Your Phone. L’applicazione può essere installata dal Microsoft Store anche su April 2018 Update ma per utilizzarla con tutte le funzionalità attive è necessario aver aggiornato il PC o tablet a Redstone 5 tramite il canale Fast del programma Insider. L’aggiornamento, in fase di roll-out proprio in ...

Your Phone : dallo smartphone a Windows 10 - : Quel che Windows 10 intende realizzare è un ponte semplice ed efficace tra il mondo mobile e quello da scrivania : così facendo Microsoft, con Windows 10, va a rafforzare la propria posizione nel ...

Microsoft testa Your Phone per Windows 10 - l’app per gestire lo smartphone dal PC : Your Phone è la nuova applicazione di Microsoft in arrivo con il prossimo major update di Windows 10 e permette di effettuare il mirror del proprio smartPhone Android sul PC.--Presentata ufficialmente durante l’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori tenutasi a maggio, Microsoft ha confermato di aver iniziato ufficialmente a testare Your Phone. l’applicazione per Windows 10 sarà compatibile inizialmente con Android e permetterà di ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17728 con l’arrivo Your Phone : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17728 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast del programma Insider. L’aggiornamento prevede l’implementazione di Your Phone, l’app di sistema che rafforza ulteriormente l’integrazione di Windows 10 con gli smartPhone Android e iOS. Novità You love Your Phone. So does Your PC. Coming soon, we’re bringing the first set of ...

Come usare “Continua su PC” di Windows 10 con Android e iPhone : Lo Spring Update 2018 è in distribuzione da Aprile 2018, tuttavia, è possibile che alcuni utenti non lo abbiano ancora ricevuto e che si trovino quindi alle prese con il precedente aggiornamento, non brillantissimo – va detto – ma comunque utile anche per l’interessante funzione “Continua su PC“. A cosa ci riferiamo? È presto detto, il Fall Creators Update, rilasciato da Microsoft lo scorso autunno, ha introdotto ...

Personalizzazione Android #4 – Windows Phone su ANDROID! : La Personalizzazione Android è un argomento che quasi sempre irrompe nell’eterna lotta (si fa per dire, NdR) tra i sostenitori del sistema operativo del robottino verde o della mela morsicata. L’ecosistema software iOS dei prodotti a marchio Apple consente infatti di andare a modificare pochissimi dettagli dell’interfaccia utente, mentre sui prodotti con a bordo Android possiamo davvero sbizzarrirci scatenando la nostra ...

“Surface Phone per riscattarsi dal fallimento di Windows 10 Mobile” | LA VOCE DEL POPOLO : Dopo aver selezionato nella scorsa edizione de “La VOCE del POPOLO” un commento nostalgico di un utente Windows 10 Mobile, migrato per forza di cose al sistema operativo del robottino, quest’oggi vi parleremo del tanto atteso Surface Phone! Il commento selezionato dalla nostra redazione, vede vincitore il vostro collega bruno, il quale dopo aver riassunto i pregi e difetti di Android, iOS e Windows 10 Mobile, conclude facendo ...