Vorrei essere a Nantucket

(Di lunedì 20 agosto 2018) Questo articolo è pubblicato sul numero 33 di Vanity Fair, in edicola fino al 21 agosto Quando il battello partito da Hyannis Port da meno di un’ora avvista la prima punta, tutti lasciano l’hot dog a metà e corrono sul ponte a guardare. Ma non è un hot dog, nessuno mangia hot dog a: panino imbottito di aragosta, il lobster roll, poi si impara. Non si vedono nemmeno abiti sgargianti, borse frigo di plastica o i bibitoni gasati che fanno la fortuna di ogni spiaggia americana. È come se tutti, dai residenti ai turisti, ai ristoranti, ai cartelli stradali, alle barchette si fossero messi d’accordo per adottare l’intera palette cromatica sbiadita ad arte dei quadri di Edward Hopper. Che del resto viveva non lontano da qui, a Truro, su Cape Cod, in mezzo ai suoi oggi famosi fari. Bandire ogni forma di gusto che non sia perfettamente «» (cioè sobrio, semplice, molto inglese, ...