Volo da Roma a Catania cancellato | passeggeri chiedono rimborso

Pilota su Volo per Roma trovato positivo all'alcol test - "sarà licenziato" : Si era messo ai comandi dell'aereo con 1,5 grammi di alcol nel sangue. Ma prima del decollo il Pilota è stato controllato: scoperta la situazione, è stato subito sostituito e sarà licenziato. È successo il 15 agosto scorso su un volo della Finnair da Helsinki a Roma, partito con un'ora e mezza di ritardo dopo aver cambiato l'equipaggio in tutta fretta.La compagnia aerea ha confermato i fatti in un comunicato, ...

VIDEO Edin Dzeko - gol da cineteca in Torino-Roma 0-1 : numero da antologia - che tiro al Volo! : Edin Dzeko ha segnato un gol clamoroso in Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. L’attaccante giallorosso ha confezionato un vero e proprio cioccolatino, all’89’ ha messo a segno la rete che è valsa la vittoria alla compagine capitolina: cross dalla destra di Kluivert e vertiginoso tiro al volo del bosniaco che ha insaccato. Gol da cineteca, di seguito il VIDEO della rete di Edzin ...

Roma : concluso taVolo tecnico per la sicurezza di Lazio-Napoli : Roma – Si e’ concluso il tavolo tecnico in Questura, presieduto dal Capo di Gabinetto Alfredo Matteucci, per definire le misure di sicurezza in occasione dell’incontro di calcio Lazio – Napoli che si terra’ domani alle 20.30 presso lo Stadio Olimpico. Attesi 35mila spettatori mentre per il settore ospiti risultano venduti 1.100 tagliandi. L’apertura dei cancelli e’ prevista per le ore 18.30. I ...

Padova - la donna scomparsa si era allontanata Volontariamente. Ritrovata a Roma : È stata Ritrovata Anna Fasol, la ragioniera 59enne di Cittadella che aveva fatto perdere le proprie tracce dal 30 luglio scorso. La donna come riferisce Corriere del Veneto è stata Ritrovata a Roma in un centro di accoglienza della Croce Rossa Italiana. Alle autorità ha riferito che si era allontanata volontariamente. La donna è in buone condizioni generali di salute. Rintracciata il pomeriggio di domenica 12 agosto, Fasol ha subito confermato ...

Roma : Cinghiali in città - taVolo tra istituzioni ed enti : Roma – Regola numero uno: non dare da mangiare ai Cinghiali in citta’. Nei giorni passati, sono circolati su internet immagini e video che, oltre a confermare la presenza di Cinghiali nella citta’ di Roma, mostrano cittadini che offrono loro da mangiare, anche in zone della citta’ particolarmente frequentate e prossime a strade e abitazioni. L’Ispra sottolinea che fornire cibo ai Cinghiali e’ una pratica ...

PallaVolo - Nazionale femminile : weekend di lavoro a Roma - lunedì si parte per l’Olanda : La Nazionale femminile di Pallavolo si allena in vista del torneo Rabobank Super Series Volleyball Dopo alcuni giorni di riposo la Nazionale seniores femminile nella tarda serata di domani si radunerà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per svolgere delle sedute d’allenamento sabato e domenica. lunedì mattina è in programma la partenza per l’Olanda, dove l’Italia sarà impegnata nel torneo Rabobank Super ...

"C'è una bomba sul Volo diretto a Roma" : dodicenne fa evacuare due aerei : Il ragazzino ha inviato un sms agli altri passeggeri del velivolo tramite Bluetooth. Ma si era inventato tutto di sana...

Ilva : Di Maio convoca taVolo a Roma : ANSA, - Roma, 27 LUG - Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha convocato per lunedì prossimo alle 10, presso il Mise, il tavolo interistituzionale per presentare la ...