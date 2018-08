«Viticci» | il dettaglio anni Novanta che piace alle star e a Meghan Markle

vanityfair

(Di lunedì 20 agosto 2018) Si chiamano tendrils, «», i fusti sottili di piante come vite, edera e glicine, che per aggrapparsi a pareti e altre piante puntano tutto sulla flessibilità. Un po’ come i loro corrispettivi e omonimi ciuffi di capelli sbarazzini che sui red carpet incorniciano i volti delle, lasciati liberi da chignon che altrimenti apparirebbero troppo statici e rigorosi. Un trend che va di pari passo con il messy style, baluardo di quell’effortless chic che oggi trova inla sua nuova icona beauty. I tendrils però non sono una novità assoluta nell’universo beauty, ma un’eredità degliOttanta e, quando spopolavano sulle teste di eroine come Lady Oscar (chi non la ricorda nella sua unica volta vestita da ragazza, al ballo di corte con il conte di Fersen?) e nella galattica Sailor Jupiter (solo per citarne un paio). Il mondo reale non faceva ...