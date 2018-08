Violenza di genere e cyber bullismo | confronto tra esperti a Lenola

Taormina - Claudia Cardinale firma la Carta di Taormina contro la Violenza di genere : Taormina - Claudia Cardinale ha firmato la Carta della non violenza, denominata "Carta di Taormina", redatta dall´associazione "Mede@". Il documento è stato firmato anche dal sindaco di Messina, ...

Un simbolo per dire no alla Violenza di genere : la panchina rossa : Un simbolo per dire no alla violenza di genere, per tenere alta l’attenzione su un fenomeno che ogni anno in Italia miete decine e decine di vittime. Il Cardarelli, che ha scelto di essere al fianco delle donne vittime di violenza con il Percorso Rosa e il Centro Dafne, installa ora la sua panchina rossa: simbolo di civiltà e invito alla riflessione. Questo piccolo, ma anche molto importante, monumento di civiltà sarà inaugurato alle 11,30 di ...

Tommy - un peluche contro la Violenza di genere : Le pagine di cronaca ci raccontano un caso diverso ogni giorno. Inarrestabile e incomprensibile, la violenza di genere purtroppo è un fenomeno ancora troppo dilagante. A schierarsi dalla parte delle vittime è il laboratorio artigianale di Libertas Margot che, in nome della solidarietà, ma anche di un aiuto concreto, ha deciso di creare Tommy, un peluche ispirato al barboncino dei titolari dell’azienda di capispalla Aquarama.LEGGI ANCHELa regina ...