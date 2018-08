Vela – XIV Palermo-Montecarlo | Alberto Bolzan al via con il maxi Rambler 88

sportfair

: La manifestazione è stata presentata oggi a Mondello - MonrealeNews : La manifestazione è stata presentata oggi a Mondello - Veladuepuntozer : Palermo-Montecarlo, sono in 54 per la XIV edizione - Zerogradinord : XIV Palermo-Montecarlo, tutto pronto per il via -

(Di lunedì 20 agosto 2018)al via con il88 alla XIV edizione dellaUltima notte di quite per i cinquantaquattro scafi iscritti alla XIV edizione della, appuntamento ormai divenuto un classico del calendario internazionale agostano. Lungo le 500 miglia che separano il capoluogo siciliano dal Principato di Monaco, in regime di brezze che si annunciano medio-leggere, la barca da battere sarà senza dubbio88. Un pronostico, quello relativo ildi George David, che nella ARC 2016 ha frantumato il record della regata attraversando l’Atlantico in 8 giorni, 6 ore, 29 minuti e 15 secondi, frutto non solo degli spunti prestazionali della barca costruita da New England Boatworks, ma anche del parterre de roi che ne costituisce l’equipaggio. A bordo, infatti, agli ordini di Brad Butterworth, già vincitore ...