Vasto Marina | suonano “Faccetta Nera” in un locale | avvocato protesta e viene aggredito

Sfide a beach volley nel ricordo sempre vivo di Davide Centofanti : il torneo a Vasto Marina : ... l'impegno e l'affetto , potendo ricordare Davide in una maniera genuina e coinvolgente , con il sorriso e nell'amore per lo sport . Una targa è stata consegnata alla famiglia Centofanti , ...

Taglio del nastro per il 'Parco Verde' a Vasto Marina : spazio riqualificato e dedicato al tennis : ... ha rivolto i suoi ringraziamenti a tutti coloro che, nei 20 anni di storia della società sportiva, hanno messo in campo tanta passione e tanto impegno sottolineando che "investire nello sport è ...

Riserva Marina di Vasto - No degli ambientalisti alla logica del cemento : Chieti - Le recenti polemiche sulla gestione della Riserva Marina di Vasto ci fanno ben sperare: vengono infatti da personaggi che si sono in passato segnalati soprattutto per iniziative tese a ostacolare il varo del Parco nazionale della Costa teatina e per il sostegno al cementificio dentro la fascia di protezione della Riserva di Punta Aderci, terza spiaggia più bella d'Italia e volano del turismo della Costa dei Trabocchi. La ...