optimaitalia

: Uscita PlayStation 5 nel 2019? I problemi che potrebbero farla ritardare - OptiMagazine : Uscita PlayStation 5 nel 2019? I problemi che potrebbero farla ritardare - gamenewscitycom : God of War PlayStation 4 - Illustrazione (Tribute) ?? - GamerNewsit : Omen of Sorrow ha una data di us... -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Anche se PS4 sta andando benissimo per quanto riguarda le vendite sia hardware che software, molti ormai già parlano della prossima generazione. Una sfavillante5, che tutti vogliono e bramano, ma di cui Sony ne sta ancora studiando l'architettura e sicuramente il posizionamento sul mercato. C'è una discussione molto viva su quando Sony rilascerà la nuova console sul mercato, con anche l'interpretazione di certe dichiarazioni riguardo un'di PS5 entro tre anni.L'analista Hideki Yasuda dalla prestigiosa azienda di Osaka, Ace Economic Research Institute, non la pensa proprio così, come riporta in un recente report sulle performance finanziarie di Sony, riporta DualShockers. Yasuda scrive che5 uscirà alla fine del. Detto questo, sia Murata Manufacturing che TDK hanno espresso perplessità riguardo la scarsa disponibilità a livello mondiale di ...