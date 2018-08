Underworld Ascendant | il nuovo titolo del creatore di Deus Ex ha una data d' uscita su PC

eurogamer

(Di lunedì 20 agosto 2018) Fondato dai veterani dell'industria Paul Neurath e Warren Spector, lo studio indipendente OtherSide Entertainment ha annunciato oggi lad'del loroaction RPG, che arriverà su PC via Steam giovedì 15 novembre 2018 al prezzo di 29,99€.Il team e il publisher 505 Games hanno inoltre svelato che le versioni console per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One del gioco sono attualmente in sviluppo e sono previste inper il prossimo anno. In occasione dell'inizio della Gamescom 2018, OtherSide ha pubblicato untrailer che invita i giocatori a tornare nell'affascinante regno fantasy dello Stygian Abyss, introducendo il principale antagonista del gioco Typhon, padre di mostri e nemesi di Zeus.In, i giocatori assumono il ruolo di "The", convocati allo Stygian Abyss da una figura misteriosa, Cabirus. Qui, ...