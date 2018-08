Un esperto dI ponti parla del pericolo di crollo per quelli in calcestruzzo

Blastingnews

(Di lunedì 20 agosto 2018) Dopo ildel Ponte Morandi di Genova sono stati intervistati alcuni esperti del settore, tra cui Settimo Martinello, direttore generale di 4 Emme, la societa' di Bolzano che cura i controlli ed il monitoraggio di 50 milaitaliani. Secondo Martinello la situazione è molto critica e se non si interviene velocemente e con le adeguate misure icrolleranno. Non ha detto che sono a rischioma ha affermato che è sicuro che crolleranno tutti. Le sue affermazioni sono avvalorate dai documenti che spiegano come ogni anno ne crolli circa una ventina, ma solo pochi casi giungono alla ribalta della cronaca, perché fortunatamente alcune strutture sono piccole e non causano vittime. I dati sciorinati dal direttore della 4 Emme provengono dal monitoraggio annuale della situazioneitaliani VIDEO, di cui l'azienda bolzanese ne controlla ben 50mila. Il Ponte ...