Un drone bagnino | il video di un salvataggio in Spagna

Pericolo in mare? Ecco il drone-bagnino che lancia il salvagente e recupera il bagnante : Sarebbe pilotato completamente da remoto, poiché 'in tutto il mondo si stanno studiando sofisticati sistemi a pilotaggio remoto specializzati nel soccorso in mare', spiega l'organizzatore del Drone ...

drone-bagnino : ecco i nuovi robot per il soccorso in mare : Ci sono vari progetti, in Italia e nel mondo: dalla boa galleggiante radiocomandata e dotata di un sistema di propulsione a getto, capace di portare in salvo otto persone, fino al natante delle ...