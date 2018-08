Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | ponte Morandi | causa crollo non solo cedimento

Incendio e Parigi - 5 bambini gravemente ustionati/ Ultime notizie : rischiano la vita per un rogo in soffitta : Incendio e Parigi, 5 bambini gravemente ustionati: Ultime notizie: per un rogo in soffitta ora rischiano la vita. Una situazion che è all'improvviso precipitaa verticalmente.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 01:39:00 GMT)

Cosenza - fratelli colpiti da fulmine in spiaggia / Ultime notizie - uno dei due in condizioni più preoccupanti : fulmine in spiaggia nel Cosentino e in Toscana: due fratelli colpiti a Paola, uno è gravissimo. 48enne ferito a Piombino, salvo per un massaggio cardiaco fatto da un medico presente(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 00:32:00 GMT)

Settimo Torinese : uccide patrigno con 8 colpi di pistola/ Ultime notizie - vittima ha tentato di reagire : Settimo Torinese, 26enne uccide patrigno a colpi di pistola: Ultime notizie, la vittima è l'ex poliziotto Domenico Gatti. I carabinieri hanno arrestato l'omicida(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:07:00 GMT)

GENOVA - COMMISSIONE MIT : “CROLLO PONTE MORANDI - DIVERSE LE CAUSE“/ Ultime notizie - porto : “bypass in un mese” : PONTE MORANDI, Ultime notizie GENOVA: "Mit, "crollo dovuto a concause oltre rottura strallo". Domani prima consegna delle case, le promesse di Conte e le indagini sulle 43 morti(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:53:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Strage di Genova ‘rallenta’ la legge anti-Fornero (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 19 agosto. Le parole di Giuliano Cazzola su Quota 100 e le scelte del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:17:00 GMT)

NAVE DICIOTTI - SCONTRO ITALIA-MALTA SUI MIGRANTI/ Ultime notizie - Meloni ‘con’ Salvini : “serve blocco navale” : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 MIGRANTI. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:43:00 GMT)

Genova - ponte Morandi : Mit “crollo dovuto a concause”/ Ultime notizie - domani prima consegna delle case : ponte Morandi, Ultime notizie Genova: "Mit, "crollo dovuto a concause oltre rottura strallo". domani prima consegna delle case, le promesse di Conte e le indagini sulle 43 morti(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:24:00 GMT)

Meteo Sardegna - allerta maltempo : temporali e fulmini/ Ultime notizie video - disagi e allagamenti a Cagliari : Meteo Sardegna, allerta maltempo: temporali e tempeste di fulmini su tutta l'isola. Tanti i disagi provocati dagli allagamenti, soprattutto nella provincia di Cagliari.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:21:00 GMT)

Istria - donna cade in mare da nave crociera : salva dopo 10 ore/ Ultime notizie : incidente o tentato suicidio? : Istria, donna cade in mare da nave crociera: salvata dopo essere rimasta dieci ore in acqua, ricoverata ma non in pericolo di vita. Solo una caduta accidentale o tentato suicidio?(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:53:00 GMT)

Terremoto Indonesia - nuova devastante scossa M 6.9/ Ultime notizie scosse - isola di Lombok nel ciclone : Terremoto Indonesia, M 6.3: nuova scossa a Lombok. Ultime notizie, sisma avvertito anche nelle isole vicine di Sumbawa e Bali, non sono stati registrati feriti. nuova scossa M 6.9(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:40:00 GMT)