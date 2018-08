Ufficio in casa e taglio alle spese Telelavoro triplicato in un anno

‘Ndrangheta - il raid in casa del pm Di Palma : i ladri rubano le chiavi del suo Ufficio. Ma lasciano il denaro : Il sospetto è che non si sia trattato di un semplice furto ma di un avvertimento. Saranno le indagini a chiarire chi e perché è entrato in casa del sostituto procuratore della dda di Reggio Calabria, Roberto Di Palma. Le modalità con le quali l’11 agosto i ladri si sono intrufolati nel suo appartamento e la scelta di sottrarre solo pochi oggetti, lasciando perfino una somma di denaro che il magistrato teneva nel cassetto della sua ...