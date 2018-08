Tutti gli stipendi dei calciatori di serie A

La pallacanestro italiana sottosopra : Tutti quanti adesso vogliono la A2 : Una scelta legata anche alla riduzione di alcuni oneri imposti dalla Legge 81/1991, quella sul professionismo nello sport, per esempio la tassazione sui singoli giocatori che in Legadue sono ...

Spyro Reignited Trilogy : gli sviluppatori sarebbero ancora al lavoro sul terzo episodio e vorrebbero inserire Tutti i giochi su disco : Come probabilmente saprete, qualche giorno fa è arrivata una notizia non proprio positiva per tutti i fan di Spyro in attesa della Reignited Trilogy. È stato infatti annunciato che l'uscita del gioco slitterà a novembre. Ma perché? Sicuramente ci sarà una causa che ha portato Activision a prendere una decisione simile e, alcune indiscrezioni trapelate in rete, suggeriscono che c'è ancora del lavoro da svolgere.Come segnala Gamingbolt, dunque, ...

MTV VMA 2018 : dove vederli in diretta e Tutti gli orari delle repliche : La guida tv per non perdere l'evento più sorprendente dell'anno The post MTV VMA 2018: dove vederli in diretta e tutti gli orari delle repliche appeared first on News Mtv Italia.

Willy - il Principe di Bel-Air : 20 anni dopo di nuovo in tv Tutti gli episodi : Sei stagioni, 148 episodi che negli anni Novanta portarono nelle case degli americani prima e degli italiano poi lui, Will Smith, nei panni dell’irresistibile Principe di Bel Air. Una sigla che ancora chi c’era si ricorda a memoria e dei coprotagonisti indimenticabili come Carlton e la sua irresistibile danza e il compianto “zio zucchino” (l’attore James Avery). Dal 20 agosto Willy, il Principe di Bel Air ritorna su ...

Meeting di Rimini - Tutti gli eventi e gli ospiti di lunedì 20 agosto : Al via la seconda giornata di eventi e convegni organizzata nell'ambito del Meeting di Rimini. Numerosi gli ospiti politici previsti, tra cu gli ex ministri dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio e Maurizio Lupi; il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti; la presidente dei Deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini e il professor Carlo Cottarelli.Continua a leggere

US Open 2018 - Tutti gli italiani che prenderanno parte alle qualificazioni. Caccia al tabellone principale : Scatteranno domani a Flushing Meadows le qualificazioni allo US Open 2018, ultimo Slam dell’anno. Sarà una lunga settimana, che assegnerà gli ultimi 16 posti per i tabelloni maschile e femminile. Tra i giocatori a Caccia di un posto al sole anche tanti italiani, che proveranno ad unirsi ai sei colleghi già certi di disputare il torneo newyorkese. La speranza maschile è quella di ripetere quando accaduto a Wimbledon, quando, tra qualificati ...

L'appello di mamma e papà a Tutti i genitori : "Attenti - così è morta nostra figlia" : Emeline Miller è morta annegata in piscina ad appena 19 mesi. I genitori hanno voluto lanciare un appello

L'appello di mamma e papà a Tutti i genitori : "Attenti - così è annegata nostra figlia" : Emeline Miller è morta annegata in piscina ad appena 19 mesi. I genitori hanno voluto lanciare un appello

'Piano speciale' per Milinkovic-Savic : Tutti i dettagli : Per questo è pronto un 'Piano speciale' per lui: come scrive il Corriere dello Sport, il serbo svolgerà lavori specifici per ritrovare lucidità. Il piano scatterà oggi, quando la Lazio si ritroverà a ...

Tutti gli ex bad boy - oggi diventati uomini bravi e ottimi papà! : ... ma ricchi di fascino, che con il tempo e con il passare dell'età sono diventati buoni e ottimi papà di famiglia! Scopriamo insieme chi sono Chi sono gli ex bad boy del mondo, diventati buoni? Gigi ...

Uomini e Donne - Eugenio Colombo : "Mio padre mi ha ricordato di non avere mai preferenze e che i figli sono Tutti uguali" : Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne, è diventato papà per la seconda volta. Lo scorso 9 agosto, infatti, la sua compagna, l'ex corteggiatrice Francesca Del Taglia, ha partorito il piccolo Zeno, secondo figlio della coppia dopo la nascita di Brando, avvenuto circa quattro anni fa.Eugenio, che dopo l'esperienza a Uomini e Donne ha intrapreso la carriera di dj, è stato intervistato dal settimanale ufficiale del programma condotto ...

VIDEO Highlights prima giornata Serie A 2018-2019 : Tutti i gol e le azioni migliori. Vincono Juventus e Napoli - crolla l’Inter : Nel weekend del 18-19 agosto si è giocata la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Grande spettacolo e non sono mancati i colpi di scena: la Juventus ha sconfitto il Chievo all’ultimo minuto, successo di misura del Napoli nel big match contro la Lazio, la Roma si è imposta a Torino allo scadere, crollo dell’Inter sul campo del Sassuolo. Di seguito i VIDEO con gli Highlights delle partite, tutti i gol e i momenti ...

LIVE Serie A - prima giornata in DIRETTA : Tutti i risultati - i gol e gli aggiornamenti delle partite : Buongiorno agli appassionati di calcio: questa sera la DIRETTA LIVE di OASport vi offre la prima giornata della Serie A di calcio. aggiornamenti minuto per minuto dai quattro campi interessati dalle sfide odierne, ovvero Bologna-SPAL, Empoli-Cagliari, Parma-Udinese e Sassuolo-Inter. Sicuramente i fari saranno puntati sul terreno di gioco di Reggio Emilia, dove l’Inter è chiamata a rispondere alle vittorie di Juventus e Napoli di ieri, in ...

Vincenzo Nibali e l’operazione arcobaleno : Tutti gli scenari. Volata da fenomeno verso i Mondiali - Vuelta d’allenamento dopo l’operazione : Il conto alla rovescia verso la Vuelta di Spagna è ormai agli sgoccioli, mancano appena sei giorni all’inizio della terza grande corsa a tappe della stagione che scatterà sabato 25 agosto a Malaga con una cronometro. Tra i protagonisti in terra iberica ci sarà anche Vincenzo Nibali ma non per fare classifica generale: sembra strano non vedere lo Squalo in lotta per il simbolo del primato ma la caduta al Tour de France ha costretto il ...