Turista italiano precipita in buco nero in un museo | precipita nella “Discesa al limbo” e

Porto - Turista italiano precipita nella "Discesa al limbo" : Un'opera d'arte che è costata un ricovero ad un turista italiano che ha deciso di trascorrere le sue ferie in Portogallo. Ad OPorto però non ha fatto i conti con l'opera "Discesa al limbo", una installazione artistica di Anish Kapoor. Si tratta di un enorme buco nero profondo circa due metri e mezzo. L'uomo, 59 anni, è caduto nel buco nero pensando che si trattasse di una illusione ottica. Dopo il volo di due metri e mezzo è stato immediatamente ...

