T’spin | l’oggetto multiuso da 24 euro

(Di lunedì 20 agosto 2018) Il dono della sintesi per un oggetto da avere sempre a portata di mano. Questa è l’essenza di, uno strumento tanto piccolo quanto multifunzionale ideato da due designer dotati di molta creatività. Buono per aprire una bottiglia di birra così come supporto per due nano sim, ma anche come cacciavite per sistemare le aste degli occhiali, oppure per riordinare i fili di una cuffia e dispositivi simili con cavi attorcigliati, e ancora come moschettone da appendere sui pantaloni o altri oggetti personali,si rivela utile pure come supporto per mantenere lo smartphone in posizione orizzontale, come graffetta per estrarre la sim del telefono e come fidget spinner per combattere la noia. Realizzato in titanio per durare nel tempo, raggiunge uno spessore massimo di appena 8 millimetri, con una lunghezza di 75 millimetri e una larghezza di 50 millimetri, per un peso pari a 35 grammi. ...