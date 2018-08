Tre sfide | sognare | amare | rischiare

WTA MonTreal – Troppa Stephens per Svitolina - l’americana sfiderà Halep per il titolo canadese : Doppio 6-3 a favore della giocatrice americana nella seconda semifinale del torneo canadese, niente da fare per Svitolina che cede ad un passo dalla finale Sarà Halep-Stephens la finale del torneo WTA di Montreal, un match che promette spettacolo e colpi di scena. Dopo la vittoria della numero uno al mondo contro l’australiana Barty, l’americana si impone sulla Svitolina in due set staccando il pass per l’ultimo atto del ...