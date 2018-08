Transference | Disponibile la Demo su PS4 con supporto VR

gamerbrain

(Di lunedì 20 agosto 2018) Ubisoft ha annunciato che unastandalone del thriller psicologicoè orasu PlayStation VR e sui sistemi di intrattenimento PlayStation 4. Sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con SpectreVision, la società di produzione fondata da Elijah Wood, Daniel Noah e John C. Waller.: Prova laGRATIS, anche in VR! Il gioco saràin tutto il mondo dal 18 settembre 2018, al prezzo suggerito di 24,99€, sia in versione VR che non VR, su PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive, oltre che su sistemi Playstation 4, sulla famiglia di dispositivi Xbox One, che include Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, e su PC Windows. È attualmente possibile prenotare il gioco. Kévin Racapé, producer diha affermato: La risposta positiva che abbiamo ricevuto dalla stampa e l’eccitazione ...