Toscani-Benetton | a Genova c' è chi propone di chiudere la sua mostra

(Di lunedì 20 agosto 2018) "Ladro di felicità". È il titolo dellaospitata a Palazzo Ducale, a, dal 6 luglio al 14 ottobre. Si tratta di un'esposizione di 150 foto realizzate da Olivieroa bordo delle navi della Costa Crociere. Scatti rubati per rappresentare l'idea di felicità. E il "ladro", ovviamente, è il celebre fotografo. Ma qualche genovese, scosso dalla tragedia del ponte Morandi, non ha mandato giù le recenti parole di- che ha lavorato per quasi 20 anni per il gruppo- in difesa di Autostrade per l'Italia. E chiede la chiusura anticipata dellaritenendo le sue dichiarazioni gravi e infelici."Poteva risparmiarsele" - "Ha sbagliato" - "Doveva pensarci bene prima di prendere le difese di Autostrade". Sono i commenti che alcuni genovesi, fuori da Palazzo Ducale, il cuore culturale della città della Lanterna, hanno dedicato alla strenua difesa da parte del ...