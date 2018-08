Torrente in piena travolge gruppo di escursionisti in Calabria | 5 morti

Torrente in piena in Calabria : è strage. Ragazzi travolti - almeno 5 vittime : Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del Torrente Raganello a Civita, in proovincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un quindicina di persone...

Torrente in piena travolge gruppo di escursionisti in Calabria : due morti : Il maltempo uccide in Calabria. escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del Torrente Raganello a Civita, in proovincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un quindicina di persone che stavano...

Calabria - piena del Torrente Raganello : morta una ragazza - 12 persone in salvo : Una ragazza è morta, mentre altre 12 persone sono state tratte in salvo a Civita, in Calabria, a causa dell’ondata di piena del torrente Raganello. Gli escursionisti stavano partecipando ad una visita all’interno dell’area caratterizzata da gole e canyon. Alcuni sono riusciti a raggiungere degli scogli. L'articolo Calabria, piena del torrente Raganello: morta una ragazza, 12 persone in salvo proviene da Il Fatto Quotidiano.