Toninelli : "Nazionalizzare" - ma Giorgetti frena : Il ministro delle Infrastrutture ribadisce la richiesta di dimissioni dei vertici della società: "In un Paese civile, non sarebbero nemmeno da chiedere"

Il ministro Toninelli insiste : "Nazionalizzare? È conveniente" : La nazionalizzazione delle autostrade "sarebbe conveniente". Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista al Corriere della Sera, torna a caldeggiare l'idea di nazionalizzazione. "Pensi a quanti ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti, ma per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade. Autostrade ha accumulato 10 miliardi ...

Crollo Genova - Toninelli : 'Conveniente nazionalizzare Autostrade' : "La politica - aggiunge - ha abdicato dal ruolo di controllore, ma la responsabilità sulla tenuta delle opere è del concessionario".

