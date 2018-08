The Witch film stasera in tv 20 agosto | trama | curiosità | streaming

The WITCH/ Su Italia 1 il film con Anya Taylor-Joy (oggi - 20 agosto 2018) : The WITCH, il film horror in onda su Italia 1 oggi, lunedì 20 agosto 2018. Nel cast: Anya Taylor-Joy e Ralph Ineson, alla regia Robert Eggers. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:31:00 GMT)

The Messenger arriva su Nintendo Switch e PC il 30 Agosto : Sabotage e Devolver Digital annunciano ufficialmente il lancio su PC e Switch di The Messenger, un retrogames che fonde la generazione 8 BIT con la 16 Bit, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli. Il lancio è fissato per il 30 Agosto al prezzo di 19,99€ su Steam ed eShop. The Messenger si prepara al debutto su PC e Switch In The Messenger vestiamo i panni di un Ninja sconosciuto, il quale dovrà consegnare una pergamena ...

Annunciata la data di uscita di This Is The Police 2 per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Dopo il recente e riuscito tentativo di fuga su PC, This Is the Police 2 sarà disponibile anche su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox One X il 25 Settembre 2018.Qui di seguito è possibile vedere il trailer di lancio pubblicato per celebrare l'uscita per PC del primo agosto:Qui di seguito, invece, potete dare un'ascoltata alla colonna sonora:Read more…

The Missing : il titolo del creatore di Deadly Premonition arriverà entro quest'anno su PS4 - Xbox One - Switch e PC : Nel mese di febbraio di quest'anno, Arc System Works ha annunciato che pubblicherà il nuovo gioco di Hidetaka "SWERY65" Suehiro intitolato The Missing. Il gioco sarà sviluppato da White Owls, studio dello stesso Suehiro.Ora, grazie a Gematsu, apprendiamo che il publisher e Suehiro hanno confermato che l'action adventure game The Missing J.J. Macfield and the Island of Memories arriverà in formato digitale per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ...

Da Superman a Geralt di Rivia? Henry Cavill è interessato al ruolo nella serie TV di The Witcher targata Netflix : Annunciato nel maggio del 2017, l'adattamento televisivo dell'universo di The Witcher è uno dei progetti che più attira i fan del mondo creato da Andrzej Sapokowski e tutti coloro che hanno scoperto questo fantastico setting attraverso i romanzi o i notevolissimi videogiochi creati da CD Projekt RED.Attualmente la serie dovrebbe debuttare intorno al 2020 ma ancora non conosciamo i possibili interpreti dei personaggi più iconici e apprezzati. Chi ...

Blowfish Games annuncia Storm Boy : The Game per PC - PS4 - Xbox One - Nintendo Switch - Android e iOS : Blowfish Games annuncia ufficialmente Storm Boy: The Game, un’avventura basata sul omonimo racconto degli anni ’60, previsto per la fine dell’anno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iOS. Storm Boy diventa un videogioco Il gioco ci porterà nel colorato mondo scritto da Colin Thiele nel lontano 1964, realizzato dagli autori di Morphite e The Deer God, ambientato sulle calde spiagge Australiane, in ...

Broken Sword 5 : The Serpent's Curse è in arrivo per Nintendo Switch : Broken Sword 5: The Serpent's Curse sarà lanciato per Nintendo Switch il 21 settembre, come annunciato da Revolution Software e Ravenscourt.Come segnala Videogamer, la versione Switch del superbo gioco di avventura sarà distribuita con un sacco di nuove funzionalità, tra cui un film Behind the Scenes e un'interfaccia completamente nuova."Switch è meravigliosamente accessibile e le avventure offrono l'esperienza di gioco portatile ideale", ha ...

Paladins : Champions of The Realm (Switch) - recensione : Per gli utenti Nintendo di vecchia data i free to play non sono una totale novità. In passato non sono mancati gli esperimenti, alcuni più riusciti di altri. Pokémon Shuffle, per esempio, è stato parecchio apprezzato fra i possessori di 3DS. Meno fortunato invece Lost Reavers, sviluppato da Bandai Namco in esclusiva per Wii U: un dungeon crawler cooperativo finito ben presto nel dimenticatoio. Ma a prescindere dalla qualità, questi titoli sono ...

The Wardrobe (Switch) - recensione : Scanzonato, spensierato, divertente e talvolta macabro. Quando il giovanissimo "Skinny" scopre di avere un'allergia alle prugne, è troppo tardi: ne ha già mangiata una e muore subito dopo di shock anafilattico. Una tragedia adolescenziale che diventerà il pretesto per un'avventura grafica dal sapore retrò - tantissimi i rimandi a giochi come Monkey Island e Day of the Tentacle dell'era LucasArts - e che strizza l'occhio a qualsiasi cosa un geek ...

Prezzo God of War tagliato nei Flash Sales GameStop - offerte su Nintendo Switch e The Crew 2 : GameStop ha lanciato una nuova promozione chiamata Flash Sales, che mette in offerta molti videogiochi e console a prezzi tutto sommato convenienti. Innanzitutto ricordiamo che queste offerte sono riservate esclusivamente ai possessori delle carte Level 3 ed Epic. Vi consigliamo di sbrigarvi perché termineranno a breve, domani 29 luglio, salvo esaurimento scorte. Saranno attive sia online che in negozio. Cosa offre GameStop in questi Flash ...

GTA V - Assassin's Creed 2 - The Witcher e altri 40 giochi proibiti in Arabia Saudita dopo la morte di due bambini : I dettagli sono purtroppo molto vaghi ma a quanto pare l'Arabia Saudita ha preso la decisione di vietare una lunga lista di videogiochi piuttosto popolari in seguito alla morte di due bambini che si sarebbero suicidati dopo diversi incoraggiamenti ricevuti all'interno della componente online di una serie non meglio precisata di titoli.Come abbiamo già sottolineato le informazioni condivise dal New York Times sono estremamente fumose. Ciò che ...

Un nuovo The Witcher potrebbe essere in sviluppo - ma non si chiamerà "The Witcher 4" : CD Projekt RED ha detto in precedenza che The Witcher 3 è stato l'ultimo gioco dedicato alla storia di Geralt, ma ciò non significa che lo sviluppatore polacco abbia finito con il mondo di The Witcher.Finora, la serie The Witcher ha venduto oltre 33 milioni di copie ma CD Projekt Red potrebbe, prima o poi, aumentare questo numero con un nuovo gioco.Come riporta VG247.com, in un'intervista con Bankier.pl, l'amministratore delegato di CD Projekt, ...

The Lion’s Song disponibile da oggi su Nintendo Switch : Lo sviluppatore austriaco indipendente Mipumi Games è lieto di annunciare che da oggi è disponibile su Nintendo Switch la sua pluri-premiata serie narrativa di avventura The Lion’s Song. L’edizione completa con tutti e quattro gli episodi può essere scaricata nel Nintendo eShop al prezzo di € 9,99. The Lion’s Song arriva oggi su Switch Ambientato in Austria agli inizi del 20° ...

AnoTher World disponibile da oggi su Nintendo Switch : Another World, un classico senza tempo sviluppato da Dotemu, torna su Nintendo Switch a distanza di 27 anni dal lancio originario, al prezzo di soli 9,99€. Another World arriva oggi su Switch Another World narra le avventure di uno scienziato che si ritrova in un misterioso e pericoloso mondo alieno. I giocatori sono chiamati ad esplorare bellissime location, sconfiggendo gli alieni e risolvendo enigmi di vario tipo per tornare a ...