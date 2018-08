Tesla sotto la scure di JP Morgan Dubbi sui fondi per il delisting

finanza.lastampa

: Tesla crolla sotto i 300 dollari nel pre-mercato, per Jpm il titolo perderà il 36% - 24WallStreet : Tesla crolla sotto i 300 dollari nel pre-mercato, per Jpm il titolo perderà il 36% - zazoomblog : Wall Street si prepara ad aprire con segno più: sotto i fari deal Pepsi-SodaStream e Tesla - #Street #prepara… - zazoomnews : Wall Street si prepara ad aprire con segno più: sotto i fari deal Pepsi-SodaStream e Tesla - #Street #prepara… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Non c'è pace per, anche oggi in forte ribasso a Wall Street. I titoli del produttore di auto elettriche stanno infatti cedendo quasi 3 punti percentuali a 297 dollari, penalizzati soprattutto ...