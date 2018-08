Tesla - Gli investitori arabi puntano alla Lucid Motors

ELON MUSK STA MALE / Il CEO e presidente di Tesla : "Lavoro troppo - gli amici sono preoccupati per me" : ELON MUSK, CEO e presidente di Tesla e della società spaziale SpaceX, ha rilasciato un'intervista al New York Times. "Ultimo anno massacrante, il peggio deve ancora arrivare"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 00:26:00 GMT)

Il calo degli sbarchi in Italia e l'uscita di Tesla dalla Borsa di Riad

Porsche Taycan - primi dettagli dell'anti-Tesla di Stoccarda : 3 Che il futuro di Porsche sia l'elettrico si sa ormai da tempo. La casa di Zuffenhausen ha infatti prodotto la sua prima hyper-car ibrida, la 918 Hybrid, gia' nel 2013. Il parco auto Porsche adesso comprende varie ibride, ma ancora rientranti nelle categorie di SUV o berline. L'idea generale della casa della cavallina è quella di elettrificare totalmente, o ibridizzare, tutti i futuri veicoli. Il progetto è stato confermato ...

Tesla chiede la restituzione degli anticipi ai fornitori - tonfo del titolo : Seduta all'insegna delle vendite per il titolo Tesla, in calo del 6,46% a 253,5 dollari. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, la casa automobilistica avrebbe chiesto, con l'...

Tesla - l'accusa shock di Musk : "c'è un sabotatore dietro gli incidenti" : Il CEO di Tesla è convinto che ci sia un "sabotatore" interno all'azienda dietro gli ultimi incidenti che hanno coinvolto le auto del Costruttore californiano Elon Musk, l'eclettico fondatore e numero ...

Tesla taglia il 9% dei posti di lavoro - decisione 'difficile ma necessaria' per fare utili : 'La nostra missione è accelerare la transizione del mondo verso un'energia pulita e sostenibile, ma non riusciremo mai a raggiungere il nostro obiettivo se non dimostreremo che possiamo essere ...

Tesla taglierà circa 3mila posti di lavoro - il 9 per cento dei suoi dipendenti : Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha annunciato il licenziamento del 9 per cento del personale che lavora all’interno della società e che si occupa della progettazione e costruzione di automobili elettriche. La decisione riguarderà circa 3mila impiegati e rientra The post Tesla taglierà circa 3mila posti di lavoro, il 9 per cento dei suoi dipendenti appeared first on Il Post.