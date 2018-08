Terremoto Marche | il 90% delle imprese rischia di rimanere fuori dalla ricostruzione

Due scosse di Terremoto in centro Italia - epicentro in Umbria a Costacciaro. Avvertita anche nelle Marche : Scossa di terremoto, di 3,4 gradi, in Umbria, ma Avvertita in maniera piuttosto netta, in molte regioni del centro Italia. L'epicentro del sisma, secondo quantoriportato da INGV Terremoti sarebbe...

Due scosse di Terremoto in centro Italia - epicentro in Umbria a Costacciaro. Avvertita anche nelle Marche : Scossa di terremoto, di 3,4 gradi, in Umbria, ma Avvertita in maniera piuttosto netta, in molte regioni del centro Italia. L'epicentro del sisma, secondo quantoriportato da INGV Terremoti sarebbe...

Terremoto Molise - l’Ingv : “Nessun collegamento con la scossa delle Marche” : Parla di “collegamenti pittoreschi” tra la scossa nelle Marche e quella del Molise. La sismologa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Concetta Nostro con l’Adnkronos esclude “qualsiasi connessione tra i due eventi sismici se non quello che l’Italia è tutta sismica”. “Di faglie nel nostro Paese ne abbiamo tantissime – dice l’esperta dell’Ingv -. Lungo ...

Terremoto MOLISE - M 5.1 A MONTECILFONE/ Ultime notizie - scossa anche nelle Marche : chiuso viadotto Liscione : TERREMOTO in MOLISE, scossa magnitudo 5.1 Richter a MONTECILFONE come epicentro: trema tutta provincia Campobasso, segnalazioni anche a Napoli, Abruzzo e Puglia. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 11:55:00 GMT)

Terremoto : scossa in mattinata nelle Marche dopo sciame in Molise : Nuove scosse di Terremoto nella mattinata in Molise anche se lo sciame registrato a partire dalla serata di ieri appare in attenuamento. L'ultimo sisma è stato registrato dall'Istituto nazionale di ...

'Camminando tra le macerie del Terremoto delle Marche mi è sembrato di tornare ad Aleppo' : Sembra un'unica onda di coraggio e voglia di rinascere, che sfida i tanti interrogativi e le incertezze, i grovigli della politica e della burocrazia. Entriamo in punta di piedi nel cortile che porta ...

Terremoto - 4 indagati per gli appalti delle casette : sequestrati documenti alla Protezione civile delle Marche : Ci sono quattro indagati per abuso d’ufficio nell’inchiesta della Procura di Ancona sugli appalti la realizzazione delle Sae, le casette per i terremotati. Coinvolti dipendenti regionali che si sono occupati della procedura d’appalto che ha portato all’assegnazione delle ditte incaricate di realizzare i moduli abitativi. Tra gli indagati c’è anche il capo della Protezione civile regionale delle Marche David Piccini, uno di quelli che si è ...

Terremoto oggi a Macerata - M 3.2/ Ultime scosse INGV : Marche - sisma a Muccia. Paura ancora in Albania : Marche, Terremoto oggi a Macerata, scossa M 3.2: Ultime scosse INGV, il sisma con epicentro vicino a Muccia e Pievebovigliana. ancora Paura in Albania e Montenegro, sisma M 3.7(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:16:00 GMT)

Terremoto oggi nelle Marche/ Ingv - ultime scosse : sisma M 2.5 a Sant'Angelo in Pontano (28 giugno 2018) : Terremoto oggi, 28 giugno 2018, nelle Marche. ultime scosse secondo i dati Ingv: il sisma è stato di magnitudo M 2.5 sulla scala Richter e ha avuto come epicentro Sant'Angelo in Pontano.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:59:00 GMT)

Marche - dopo il Terremoto -500 imprese e 1500 posti di lavoro persi : Un altro punto sul quale sono tutti d'accordo è la necessità di far tornare in zona anche chi aveva le seconde case, spesso vero motore dell'economia turistica dell'area. 'Non ci serve vicinanza, ...

Post Terremoto Marche - spuntano gli sciacalliIntascano contributi non dovuti : 120 denunce : Avrebbero ricevuto indebitamente oltre mezzo milione di euro: 120 denunciati dalle Fiamme Gialle di Camerino. Molte richieste di contributi erano per le seconde case di persone che hanno dimora e/o residenza in altre località italiane o all'estero.

Terremoto Marche - contributi CAS intascati senza averne diritto : 120 denunciati : Accertati dalla Guardia di Finanza di Camerino 120 casi di illecite richieste di Contributo di Autonoma Sistemazione per un totale di oltre 500.000 € di contributi indebitamente percepiti. Oltre 120.000 euro i sequestri già seguiti. Sono questi i numeri dell’Operazione “ANUBI”, condotta dai finanzieri della Tenenza di Camerino a partire dai primi mesi di erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione. Già i primi accertamenti avevano fatto ...

Terremoto Marche - false dichiarazioni per contributi casa : 120 indagati/ Ultime notizie : Finanza scopre truffa : Terremoto Marche, false dichiarazioni per contributi casa: 120 indagati. Guardia di Finanza scopre truffa e sequestra 120mila euro. Le Ultime notizie sull'inchiesta(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:38:00 GMT)