Terremoto in Molise | nella notte un' altra scossa | sono 190 dal 14 agosto

Terremoto oggi in Umbria e Molise/ Ultime notizie Montecilfone - nuova scossa M 3.0 : ancora paura nella notte : Terremoto oggi in Molise: nuova scossa nella notte a Montecilfone, in provincia di Campobasso pari a M 3.0; trema anche l'Umbria con doppia scossa a Perugia.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:28:00 GMT)

Terremoto Molise - prosegue lo sciame sismico : scossa nella notte - quasi 200 dal 14 agosto : prosegue lo sciame sismico in Molise: alle 02:07 si è verificato un Terremoto magnitudo 3, con epicentro a 3 km sudest da Montecilfone (Campobasso) e ipocentro a una profondita di 26 km. Sono circa 190 gli eventi sismici localizzati nell’area dal 14 agosto, di cui 22 di magnitudo uguale o superiore a 2, il più forte dei quali di magnitudo 5.1 alle 20:19 del 16 agosto. Non si segnalano al momento ulteriori danni. L'articolo Terremoto ...

Terremoto Molise : a Palata allestita tendopoli : Sono rimaste fuori casa le famiglie di Palata che continuano a dormire in auto e nelle tre tende allestite nel campo sportivo del paese. Nel pomeriggio sara’ allestita una tendopoli in contrada Colle Longo con cucina da campo e toilette per far fronte alle esigenze della popolazione locale. Due le squadre composte da cinque tecnici ciascuna che stanno monitorando gli immobili. Sono 203 le richieste da parte degli abitanti. “La ...

Terremoto Molise : a Larino installata stazione sismica : installata a Larino una stazione sismica telemetrata da parte dell’osservatorio sismico “Luigi Palmieri” di Pesco Sannita (Benevento). I volontari di Protezione civile sono arrivati venerdi’ scorso a Palata intorno alle 9 ma, nella zona, non e’ stato possibile effettuare le installazioni. “Non siamo riusciti – ha dichiarato Carlos Sorrentino, coordinatore del nucleo di Protezione civile – ...

Terremoto Molise e viabilità - il sindaco di Guardialfiera : “Siamo isolati da diversi giorni” : A seguito delle scosse di Terremoto verificatesi in Molise, il sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi ha spiegato: “Siamo isolati da diversi giorni per quanto riguarda la viabilità. Ho sollecitato il Presidente della Regione Molise Toma ed il Presidente della Provincia Battista a sistemare la ex Bifernina, la SP73 almeno per la viabilità locale“, ha riferito all’ANSA. Il primo cittadino oggi ha firmato tre ordinanze di ...

Terremoto e disagi - Uil Molise : Da oggi prevenzione - controlli e investimenti. Agire prima - parlare poi : ... agli interventi di messa in sicurezza che, oltre a rassicurare i nostri patrimoni abitativi e dunque i molisani, rimetterebbero in moto anche l'edilizia, sulla cui importanza nella nostra economia ...

Terremoto - sciame sismico in Molise : prosegue la sequenza - oltre 200 interventi dei Vigili del Fuoco : prosegue lo sciame sismico in Molise iniziato il 14 agosto con la scossa delle 23:48 di magnitudo 4.6 con epicentro a pochi chilometri da Montecilfone (Campobasso): dalle 22 di ieri si sono registrate complessivamente 12 scosse di magnitudo inferiore a 2. Dall’inizio della sequenza sismica le due unità mobili di Campobasso ed Isernia dei Vigili del Fuoco, coadiuvato da funzionari tecnici giunti da altri comandi limitrofi, hanno effettuato ...

Terremoto oggi nel Mar Tirreno : forte scossa M 4.6/ Ultime notizie - epicentro a Ustica. Molise trema ancora : Terremoto nel Mar Tirreno, forte scossa magnitudo 4.6 Richter al largo di Ustica: Ultime notizie, danni e segnalazioni. trema ancora il Molise, lieve sciame sismico(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:53:00 GMT)