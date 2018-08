Terremoto a Campobasso Ingv | ultime scosse | quasi 200 eventi sismici fino ad oggi 20

Terremoto Molise - la Provincia di Campobasso al Governo : subito fondi : Il crollo del ponte di Genova e le scosse di Terremoto in Molise “riaccendono un faro sulla sicurezza di strade, ponti e viadotti di competenza della Provincia di Campobasso“, scrive il presidente dell’Ente, Antonio Battista, che rivolge un appello al Governo centrale sulla viabilità “che ha bisogno di ordinaria e straordinaria manutenzione, resa impossibile pero’ per via degli esigui trasferimenti destinati alle ...

Terremoto - nuova scossa nella notte in provincia di Campobasso : Una scossa di magnitudo tre è stata distintamente avvertita dalla popolazione alle 2 e 7 minuti della scorsa notte. L'epicentro è a Montecilfone, in provincia di Campobasso.Continua a leggere

Terremoto - nella zona di Campobasso la popolazione ha paura di rientrare nelle case : Montecilfone, Larino, Guglionesi, i paesini del basso Molise, in seguito alle scosse di questi giorni sono stati svuotati. I sindaci stanno allestendo soluzioni per la notte, circa trecento persone ...

Terremoto Molise - M 5.1 a Campobasso/ Ultime notizie Montecilfone - verifiche in corso su ponti diga Liscione : Terremoto Molise, M 5.1 a Montecilfone: Ultime notizie Campobasso, ancora due forti scosse nella notte. Magnitudo 3.3 e 2.9, sciame sismico in corso. Paura tra la popolazione. (Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:35:00 GMT)

Ancora Terremoto in Molise : 2 nuove violenti scosse nella zona di Campobasso avvertite in buona parte del Centro Italia : Teleborsa, - La prima nuova violenta scossa di magnitudo 5,2 ha colpito alle 20,19 l'Abruzzo con epiCentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso, con una profondità di 9 Km. Lo stesso della ...

Terremoto - treni sospesi da Ortona a Foggia e da Campobasso a Termoli : Le linee sospese sono Ortona - Foggia, Vairano - Campobasso - Termoli. trenitalia ha richiesto servizi sostitutivi con autobus.

