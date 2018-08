Tennis | Djokovic supera Federer e vince il torneo di Cincinnati

Tennis - Djokovic al settimo cielo : “sono tornato dopo le montagne russe” : Novak Djokovic pronto a presentarsi agli Us Open come uno dei favoriti dopo la bella vittoria a Cincinnati contro Federer Tennis, Novak Djokovic si è aggiudicato ieri il Masters 1000 di Cincinnati, l’unico che mancava alla sua collezione in bacheca. Il serbo, dopo aver superato Federer, è l’unico Tennista in attività ad aver vinto tutti i tornei del circuito Masters 1000. Al settimo cielo dopo la gara, ha parlato durante la ...

Tennis - Ranking ATP (20 agosto) : Rafael Nadal sempre in vetta - Djokovic scala la classifica - Fognini n.1 italiano : Novak Djokovic è entrato nella storia. Il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati ha portato il serbo a completare il cosiddetto ‘Career Golden Masters”, ovvero aver vinto almeno una volta i nove 1000 in programma. Un risultato che solo Nole può vantare e che gli ha consentito di scalare la classifica, portandosi al n.6. --In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, assente a Cincinnati, a precedere di poco meno di 3000 punti lo ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic sfata il tabù e supera in Finale Roger Federer in due set : Novak Djokovic (n.10 ATP) conquista il suo primo titolo nel Masters 1000 di Cincinnati e chiude il cerchio in Finale contro Roger Federer (n.2 del mondo), che nei tre precedenti lo aveva sempre battuto. Stavolta è stato il serbo ad imporre la propria legge, aggiudicandosi con relativa facilità questo atto conclusivo sul cemento dello Stato dell’Ohio (6-4 6-4) in 1 ora e 25 minuti di partita. Djokovic, con questo successo, porta a casa ...

Tennis - Cincinnati : finale di lusso Sarà Federer a sfidare Djokovic : La romena, numero 1 del mondo, reduce dal successo a Montreal e finalista a Cincinnati dodici mesi fa, batte la bielorussa Arina Sabalenka, numero 34 Wta, 6-3 64 in un'ora e 16 minuti: finale numero ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Federer vs Djokovic - atto 46. Quarto scontro in Finale negli States tra i due rivali : E siamo al 46° atto. Roger Federer e Novak Djokovic tornano a confrontarsi a due anni e mezzo di distanza dall’ultima volta: semiFinale degli Australian Open 2016 e vittoria di Nole in quattro set (6-1 6-2 3-6 6-3). Di acqua ne è passata sotto i ponti e da un lato Roger è tornato a graffiare nell’ultimo biennio conquistando l’edizione 2017 e 2018 di Melbourne e quella 2017 di Wimbledon; dall’altro il serbo, dopo i tanti ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic va in finale! Piegata la resistenza del coriaceo Marin Cilic : Novak Djokovic è il primo finalista del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: il serbo piega, dopo una battaglia durata due ore e mezza, la resistenza del croato Marin Cilic, avversario mai domo, che si arrende soltanto negli ultimi minuti della sfida. Punteggio finale 6-4 3-6 6-3 per l’ex numero uno al mondo. Nel primo parziale l’equilibrio si spezza praticamente subito: Djokovic trova il break nel corso del terzo game, sfruttando ...

Tennis - US Open 2018 : Novak Djokovic per la conferma dopo Wimbledon. Mai come questa volta regnerà l’incertezza : Novak Djokovic è tornato a vincere uno Slam dopo oltre due anni. Il successo a Wimbledon ha finalmente riportato sui vecchi livelli il giocatore serbo, che sembrava essere entrato in una crisi profonda per i tanti problemi al gomito che hanno sicuramente condizionato le ultime stagioni del nativo di Belgrado. Sull’erba londinese si è rivisto davvero un Djokovic diverso e soprattutto la vittoria con Nadal in semifinale può aver dato la ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati di venerdì 17 agosto. Federer e Djokovic volano in semifinale : Dopo che la pioggia era stata grande protagonista nei giorni scorsi, finalmente il maltempo ha lasciato spazio al gioco nel Masters 1000 di Cincinnati. Una giornata di ieri ricchissima, prima con i match che hanno completato il terzo turno e poi con quelli dei quarti di finale. Doppio impegno per moltissimi giocatori e tra questi anche Roger Federer. Il numero due del mondo ha prima sconfitto in due set l’argentino Leonardo Mayer e poi nei ...

Tennis - Cincinnati : Djokovic vince la battaglia con Dimitrov - successo anche per Cilic : Tennis, Cincinnati: Novak Djokovic si appresta ad affrontare Raonic ai quarti dopo aver superato Dimitrov Tennis, Cincinnati: Djokovic vola ai quarti di finale. Il serbo ha superato in tre set Dimitrov, al termine di una vera e propria battaglia terminata 6-4 al set decisivo. Adesso Djokovic affronterà Raonic ai quarti di finale. Cilic ha invece superato Khachanov, anch’esso per 6-4 al terzo, ed ora affronterà Carreno Busta nel ...