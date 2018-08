Teen Choice Awards 2018 | la lista dei vincitori della sezione cinema

Teen Choice AWARDS 2018/ Trionfo per Riverdale e gli ex One Direction : Harry Styles, Louis Tomlinson e Liam Payne sono tra gli artisti più premiati dei TEEN CHOICE AWARDS. Seguono a ruota gli attori della serie tv Riverdale.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 20:53:00 GMT)

Teen Choice Awards 2018 - i vincitori : trionfa Riverdale (e The Cw) : Come ogni estate, sono stati puntualmente assegnati, la notte scorsa a Los Angeles, i Teen Choice Awards, i premi giunti alla 20esima edizione ed in onda sulla Fox. Al centro dei riconoscimenti le migliori serie tv, film e cantanti secondo il pubblico più giovane, che ha votato tramite Twitter ed il sito del network.150 milioni i voti giunti per quest'edizione, che ha visto, per la parte televisiva, trionfare Riverdale, che si conferma la ...

One Direction trionfano ai Teen Choice Awards : da Harry Styles a Louis Tomlinson e Liam Payne tutti i vincitori : Gli One Direction trionfano ai Teen Choice Awards 2018 che si sono tenuti nella notte del 12 agosto. Non come band ma come singoli componenti del gruppo, a portare alto il nome sono stati Harry Styles e Louis Tomlinson, tra i più premiati della serata. Due dei membri degli One Direction trionfano ai Teen Choice Awards: per Harry Styles il premio è nelle categorie Choice Style Icon e Choice Summer Tour; per Louis Tomlinson il premio ritirato è ...

Riverdale trionfa ai Teen Choice Awards 2018 : la lista dei vincitori nel mondo delle serie tv : Riverdale trionfa ai Teen Choice Awards 2018 prendendo il posto, di fatto, di The Vampire Diaries, Pretty Little Liars e Teen Wolf. I disperati fan dei Teen drama e del mistero hanno ripiegato sulla nuova serie The CW che dal prossimo ottobre sarà in onda negli Usa e che, attualmente, è in onda su Mediaset Premium con gli episodi inediti della seconda stagione. Betty, Archie e i ragazzi di Riverdale hanno saputo conquistare il pubblico di ...