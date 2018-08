Svolta Android 9 0 Pie in casa Samsung | iniziati i lavori su Galaxy S9 e S9 Plus

optimaitalia

: Svolta #Android9.0Pie in casa #Samsung: iniziati i lavori su #GalaxyS9 e #S9Plus - OptiMagazine : Svolta #Android9.0Pie in casa #Samsung: iniziati i lavori su #GalaxyS9 e #S9Plus - pcexpander : Che svolta per Quake Champions! Diventa free-to-play ed è già disponibile su Steam (foto e video)… - carlavinci84 : RT @Almongili: Il sardo incluso, come lingua, nelle opzioni di tastiera Google per Android. Una svolta -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Ecco finalmente avviati idi omologazione dell'aggiornamento ad9.0 Pie in: anche se in leggero ritardo rispetto agli altri OEM, il momento clou sembra essere arrivato anche per il colosso sudcoreano, a partire daiS9 e S9(più in particolare per i modelli europei G960F/G965F). Vi ricordiamo che9.0 Pie è stato rilasciato ufficialmente da Google lo scorso 6 agosto, con un certo anticipo rispetto a quanto avvenne lo scorso anno conOreo 8.0 (pubblicata il 21 agosto, con inizio dello sviluppo da parte di Sasmung nella prima settimana di settembre).I ragazzi di 's.net' hanno annunciato la notizia poco fa, invitando comunque gli utenti alla calma, visti i tempi biblici che in genere impiega il produttore asiatico per rilasciare aggiornamenti software importanti come quello di cui si sta parlando. Non ci è possibile ...