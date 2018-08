SummerSlam incorona il mito di Ronda Rousey! Primo titolo in WWE | la corsa per baciare il

sportfair

(Di lunedì 20 agosto 2018) ARousey diventa Campionessa Femminile di Raw sottomettendo Alexa Bliss: per l’ex fighter UFC è ilin WWE Ieri notte, davanti al pubblico del Barclays Center di Brooklyn,Rousey ha ottenuto il suofemminile in WWE. L’ex fighter UFC ha battuto la Campione Femminile di Raw, Alexa Bliss, in un match senza storia. Troppa la superiorità tecnica della ‘Baddest woman on the planet’ che addirittura si è concessa il lusso di sedersi, ad occhi chiusi, al centro del ring, permettendo alla sua avversaria di fare la prima mossa. Attaccata alle spalle,Rousey ha subito preso in mano le redini del match, ponendo fine alla contesa in pochi minuti grazie al suo letale armbar. L’ex campionessa dei pesi gallo UFC è poiin lacrime ad abbracciare il marito, Travis Browne, presente in prima fila, felicissima per ...